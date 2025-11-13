ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 17:57Екатерина Лебедева рассказала о мотивации к госслужбе на форуме "ГосСтарт"
13 ноября 2025 17:26Электростанции и тепловые сети "Т Плюс" в Нижегородской области готовы работать в зимний период
13 ноября 2025 16:42Дополнительные поезда назначат из Нижнего Новгорода в новогодние праздники
13 ноября 2025 16:21Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта "Урок цифры"
13 ноября 2025 16:07Новая ИИ-платформа сэкономит время для нижегородских предпринимателей
13 ноября 2025 16:00Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"
13 ноября 2025 15:40Два брендированных поезда запустили к 40-летию нижегородского метро
13 ноября 2025 15:02Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
13 ноября 2025 14:35"Энергия вдохновения": в Нижнем Новгороде стартует творческий конкурс ко Дню энергетика
13 ноября 2025 14:29Андрей Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье
Общество

Екатерина Лебедева рассказала о мотивации к госслужбе на форуме "ГосСтарт"

13 ноября 2025 17:57 Общество
Екатерина Лебедева рассказала о мотивации к госслужбе на форуме ГосСтарт

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева выступила на Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". В рамках панельной дискуссии "Призвание к службе: личный путь и мотивация" она поделилась историей своего профессионального становления и размышлениями о ценности государственной службы.

Екатерина Лебедева рассказала, что ее путь в государственную службу начался с предложения от декана юридического факультета попробовать себя в аппарате правительства Нижегородской области. По её словам, еще до этого у неё уже тогда были задатки будущего госслужащего и она проявляла активную гражданскую позицию, и именно это стало основанием для рекомендации.

Она призналась, что перед началом карьеры ей пришлось сделать непростой выбор между работой в банковской сфере и служением государству. По ее словам, решение принималось совместно с семьёй. Родные поддержали идею начать с госслужбы, подчеркнув, что опыт в этой сфере всегда пригодится, а в бизнес можно уйти позже.

"Я убеждена, что понимание принципов работы госслужбы важно абсолютно для каждого, независимо от того, работаете ли вы в коммерческом секторе или планируете связать свою карьеру с государственными органами", - сказала она.

Говоря о мотивации, Екатерина Лебедева отметила, что главной движущей силой для неё стало ощущение сопричастности к решению значимых задач, влияющих на целые отрасли и регион. Она подчеркнула, что в отличие от бизнеса, где главная цель — прибыль, в госслужбе вдохновляет возможность решать социально важные вопросы.

"Это совсем другие ощущения. Ты ответственен за результат, и это вдохновляет сильнее любых финансовых стимулов. Это можно ощутить только на госслужбе ", — поделилась она.

Пройдя путь от специалиста до министра кадровой политики региона и директора института, сегодня она сама помогает молодым выбрать карьеру в госструктурах. По её мнению, государственная служба – это возможность почувствовать реальную значимость своего труда и повлиять на развитие общества.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Екатерина Лебедева РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных