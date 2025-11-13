Екатерина Лебедева рассказала о мотивации к госслужбе на форуме "ГосСтарт" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева выступила на Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". В рамках панельной дискуссии "Призвание к службе: личный путь и мотивация" она поделилась историей своего профессионального становления и размышлениями о ценности государственной службы.

Екатерина Лебедева рассказала, что ее путь в государственную службу начался с предложения от декана юридического факультета попробовать себя в аппарате правительства Нижегородской области. По её словам, еще до этого у неё уже тогда были задатки будущего госслужащего и она проявляла активную гражданскую позицию, и именно это стало основанием для рекомендации.

Она призналась, что перед началом карьеры ей пришлось сделать непростой выбор между работой в банковской сфере и служением государству. По ее словам, решение принималось совместно с семьёй. Родные поддержали идею начать с госслужбы, подчеркнув, что опыт в этой сфере всегда пригодится, а в бизнес можно уйти позже.

"Я убеждена, что понимание принципов работы госслужбы важно абсолютно для каждого, независимо от того, работаете ли вы в коммерческом секторе или планируете связать свою карьеру с государственными органами", - сказала она.

Говоря о мотивации, Екатерина Лебедева отметила, что главной движущей силой для неё стало ощущение сопричастности к решению значимых задач, влияющих на целые отрасли и регион. Она подчеркнула, что в отличие от бизнеса, где главная цель — прибыль, в госслужбе вдохновляет возможность решать социально важные вопросы.

"Это совсем другие ощущения. Ты ответственен за результат, и это вдохновляет сильнее любых финансовых стимулов. Это можно ощутить только на госслужбе ", — поделилась она.

Пройдя путь от специалиста до министра кадровой политики региона и директора института, сегодня она сама помогает молодым выбрать карьеру в госструктурах. По её мнению, государственная служба – это возможность почувствовать реальную значимость своего труда и повлиять на развитие общества.