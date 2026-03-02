Нижегородские школьники познакомились с работой пожарных-спасателей Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Старшеклассники школы №49 Советского района в рамках профориентации посетили пожарно-спасательную часть №4. Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия». Цель экскурсии – познакомить будущих выпускников с профессией пожарного и привить интерес к их героической работе.

«Наш проект призван помочь молодёжи с профессиональным самоопределением. Живое общение со специалистами и экскурсии на рабочие места дают ребятам уникальную возможность увидеть профессию изнутри. Работа пожарного –это не только престиж, но и огромная ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы школьники ближе познакомились с этой сферой, прониклись уважением к труду спасателей и в будущем выбрали для себя этот благородный путь», – отметил региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Игорь Пантюхин.

Экскурсию для школьников провел начальник караула пожарной части №4 Денис Строганов. Он ознакомил учащихся с историей создания МЧС России, подробно остановился на ключевых задачах современного пожарного и поделился ценным опытом действий в чрезвычайных ситуациях, включая тушение пожаров и спасение людей. Кроме того, ребятам были повторно разъяснены правила безопасного обращения с огнем.

«Мы хотим, чтобы ребята увидели нашу работу изнутри и поняли: спасатель — это не просто профессия, это призвание. Очень надеемся, что кто-то из них проникнется и в будущем тоже выберет этот путь — спасать людей. И ещё один важный посыл: мы всегда напоминаем, что пожаров должно быть как можно меньше. И это зависит в том числе от самих ребят — от их осторожности и ответственного поведения», – сказал Денис Строганов.

Во время экскурсии ребятам показали пожарную часть: комнаты для теоретических и практических занятий, спортивный зал. Также школьникам продемонстрировали экипировку спасателей и средства защиты дыхания во время пожара.

«Я даже не представлял, как на самом деле выглядит пожарная часть изнутри. Самое большое открытие – осознание, что даже в отсутствие вызовов спасатели не расслабляются: они круглосуточно находятся в режиме готовности, обслуживают технику и снаряжение, оттачивают профессиональные навыки. Работа у них не просто сложная – она требует полной самоотдачи. И при этом она безумно интересная. Очень рад, что мне выпал шанс увидеть всё своими глазами», – поделился участник экскурсии Никита Зайцев.

Школьники побывали в автопарке с современной пожарной техникой: автоцистернами и насосно-рукавными автомобилями. Ребята могли почувствовать себя в роли водителя пожарной машины и оценить сложность управления.

«Самым ярким впечатлением, безусловно, стала возможность оказаться в кабине настоящей пожарной машины. Только внутри по-настоящему осознаешь , насколько сложно управлять такой громадиной, и как важно уметь быстро выскочить из нее, когда каждая секунда на счету. Работа спасателя – это риск и благородство. Услышать о ней от профессионалов – бесценно. Кто знает, может, однажды я тоже стану частью этой команды!» – поделился участник экскурсии Илья Боженкин.

Напомним, что партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» направлен на помощь гражданам в выборе профессии, трудоустройстве и создании условий для карьерного роста. Поддержка профориентационных мероприятий – это создание условий для успешного профессионального старта молодых россиян.