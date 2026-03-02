Сирены включат в Нижегородской области 4 марта

Фото:
4 марта в Нижегородской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности региона.
В дневные часы жители области услышат непрерывный сигнал сирены, после которого прозвучит аудиосообщение: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!".
Проверка пройдет в рамках комплексной оценки готовности региональной системы оповещения.
Отметим, что такие мероприятия организуются по всей стране два раза в год — весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и проверить готовность специалистов к действиям при возможных чрезвычайных ситуациях. В Нижегородской области сирены звучали в сентябре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+