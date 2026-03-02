Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Сирены включат в Нижегородской области 4 марта

02 марта 2026 10:18 Общество
Сирены включат в Нижегородской области 4 марта

Фото: Александр Воложанин

4 марта в Нижегородской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности региона.

В дневные часы жители области услышат непрерывный сигнал сирены, после которого прозвучит аудиосообщение: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!".

Проверка пройдет в рамках комплексной оценки готовности региональной системы оповещения.

Отметим, что такие мероприятия организуются по всей стране два раза в год — весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и проверить готовность специалистов к действиям при возможных чрезвычайных ситуациях. В Нижегородской области сирены звучали в сентябре. 

Теги:
Безопасность ЧС
