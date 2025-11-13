Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Экономика

ВТБ: золото останется защитным активом в 2025 году

13 ноября 2025 19:51 Экономика

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции на форуме «Россия зовет! Краснодар» (18+) представили топ идей для частных инвесторов до конца года. 
 
По оценке аналитиков, потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка: индекс МосБиржи к концу 2026 года может достичь 3660 пунктов, что соответствует росту около 44%. Основной фокус — на удержание доли в внутренне ориентированных акциях и добавлении акции экспортёров, например, цветной металлургии.
 
Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Максим Перлин отметил, что для диверсификации портфеля стоит обратить внимание на квазивалютные инструменты. 

«Рубль сейчас несколько переукреплён, поэтому логично иметь долю квазивалютных бумаг — прежде всего замещённых облигаций Минфина. Этот рынок, несмотря на молодость, стал одним из самых ликвидных», — подчеркнул он. 
 
Эксперты также добавили, что в числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.
 
Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных