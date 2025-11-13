Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Экономика

Мишустин назвал пять основных направлений развития ИТ-отрасли

13 ноября 2025 19:35 Экономика
Мишустин назвал пять основных направлений развития ИТ-отрасли

Правительство России определило ключевые приоритеты для развития ИТ-отрасли, сделав ставку на комплексную поддержку, импортонезависимость и подготовку кадров. Об этом заявил председатель правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума «Цифровые решения» (18+) 12 ноября в национальном центре «Россия».

Пять приоритетов охватывают ключевые направления развития отечественного цифрового сектора, который демонстрирует рекордный рост: его вклад в ВВП за пять лет практически удвоился, достигнув 2,4%. Особая роль отведена подготовке кадров — в 2025 году в отрасль пришло более 100 тысяч специалистов при общей численности занятых в 1,1 млн человек. Для покрытия растущей потребности расширяется кооперация ведущих компаний с вузами. Запущены десятки совместных программ, а с 1 сентября по национальному проекту «Экономика данных» стартовала новая линейка подготовки высококвалифицированных специалистов уровня «мидл». К 2030 году по этим программам планируется выпускать не менее 3,5 тысяч разработчиков и свыше 10 тысяч специалистов в области ИИ. 

«При принятии решений, которые касаются ИТ-отрасли, мы всегда стараемся прислушиваться к мнению предпринимателей. Вы изнутри знаете ситуацию, понимаете, какие шаги дадут максимальный эффект и станут стимулировать развитие индустрии. И сегодняшний форум стал отличной площадкой для такого доверительного, открытого и честного диалога. Будет способствовать развитию ИТ-сектора и укреплению цифровой независимости нашей страны. Объединяя знания, опыт и идеи, мы сможем не только отвечать на вызовы времени, но и создавать новые возможности для совместного движения вперед», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Одним из ключевых драйверов роста также выступает платформенная экономика, объемы которой только за первое полугодие 2025 года выросли более чем на треть, превысив 5 трлн рублей. Для защиты интересов потребителей и предпринимателей на этом динамичном рынке подготовлен соответствующий федеральный закон, который вступит в силу в октябре следующего года. Это позволит сделать пользование интернет-площадками и маркетплейсами еще удобнее и безопаснее.

Параллельно правительством продолжается реализация масштабной программы по импортозамещению программного обеспечения (ПО). Сегодня компании переходят на отечественные системы управления ресурсами предприятия, а также растет конкуренция внутри рынка. Зрелость представленных на нем продуктов уже соответствует требованиям крупнейших промышленных корпораций, что подтверждает активное внедрение российских программ автоматизированного проектирования в том числе в машиностроении и металлургии. Чтобы поддержать внедрение новых отечественных программ, которые появляются благодаря тридцати пяти центрам компетенций, государство продолжит возмещать крупным промышленным компаниям до половины стоимости этих решений. Всего общий объем поддержки развития и внедрения отечественного ПО превысил восемь млрд рублей.

В ходе выступления председатель правительства подчеркнул, что для технологического суверенитета критически важно развитие собственной радиоэлектронной базы и вычислительных мощностей. На поддержку этого сектора за прошлую трехлетку было направлено свыше 300 млрд рублей, а доля российской продукции на внутреннем рынке уже превысила 60%.

Особое внимание уделяется передовым технологиям на базе искусственного интеллекта. На их разработку 13 научным центрам выделяются государственные гранты размером до 350 млн рублей каждый.

В ходе выступления глава правительства также поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры, а также сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам ИИ для решения задач госуправления и социальной сферы.

«Важно опираться именно на отечественные продукты. В этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов», – сказал Михаил Мишустин.

«Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер – от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», – отметил курирующий «цифру» вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

IT Михаил Мишустин Нацпроект
