Участники программы "Герои. Нижегородская область" выступили на панельной сессии форума "ГосСтарт" Общество

Фото: Росмолодежь

Участники программы «Герои. Нижегородская область» выступили на панельной сессии четвертого Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» (12+) платформы «Росмолодёжь.Форумы», который проходит с 11 по 13 ноября в Нижнем Новгороде.

12 ноября на Нижегородской ярмарке состоялась панельная дискуссия «Служение Отечеству». Спикерами стали капитан 2-го ранга, кавалер ордена Мужества и ордена «За морские заслуги», участник первого потока президентской программы «Время героев» Константин Аксенов, участник СВО, ветеран боевых действий, участник программы «Герои. Нижегородская область», главный специалист координационного центра по поддержке военнослужащих и членов их семей АНО «Дом народного единства» Владимир Петрухов, ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Ильдус Мустафин, ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область», советник ректора ННГУ им. Лобачевского, руководитель нижегородского регионального отделения «Молодая гвардия» Роман Зыков и заместитель руководителя Федерации военно-тактических игр Валерий Яковлев.

В рамках дискуссии спикеры поделились с государственными и муниципальными служащими мнениями о том, как мотивировать молодое поколение на сознательное служение стране, какие ценности и смыслы лежат в основе служения, как поддержать тех, кто уже выбрал этот путь, и усовершенствовать систему вовлечения молодежи на госслужбу.

По словам Константина Аксенова, он готов делиться опытом с молодежью на благо Родины.

«Россия – это действительно страна возможностей. Сейчас здесь созданы все условия для того, чтобы любой человек, который хочет служить стране, мог получить новые, востребованные компетенции, в том числе возможности для ветеранов СВО. Опыт, приобретенный во время военной службы, помогает в дальнейшей жизни и в работе, и им необходимо делиться с молодым поколением», – подчеркнул Константин Аксенов.

Владимир Петрухов отметил, что боевой опыт помогает ему развиваться по направлению служения – теперь на гражданском поприще.

«Возможности развиваться на государственной и муниципальной службе сейчас велики как никогда. Сегодня прикладываются огромные усилия для развития именно этих компетенций. Постигать их в рамках программы «Герои. Нижегородская область» мне помогает в том числе опыт участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Он позволил мне усвоить важный урок – урок принятия решений по принципу справедливости», – подчеркнул Владимир Петрухов.

В завершение встречи спикерам предлагалось сказать, что для них является главной ценностью служения Отечеству. Ответы не могли оставить слушателей равнодушными – это любовь к Родине, забота о будущем, ответственность. По признанию участников форума, дискуссия стала для них мощным источником мотивации.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.