Общество

Дипломы Всероссийского конкурса школьных музеев торжественно вручили победителям и лауреатам из Нижегородской области

14 ноября 2025 16:09
Дипломы Всероссийского конкурса школьных музеев торжественно вручили победителям и лауреатам из Нижегородской области

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Всероссийский конкурс школьных музеев «Знать, чтобы помнить» состоялся в 2025 году в шестой раз. В число победителей финального федерального этапа вошла экспозиция МБОУ «Гимназия № 38» из Дзержинска. Музей «О Родине. О Мужестве. О Славе» получил диплом I степени. 

«Ребята, работая над экспозицией, глубоко погружаются не только в историю страны, но и в личную историю. Они изучают биографии своих предков: бабушек, прабабушек, дедов, прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, такой подход формирует у ребят собственное искреннее отношение к нашей великой Победе и дарит чувство сопричастности», — подчеркнул руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

За победу на региональном этапе дзержинский музей получил призовой сертификат на 500 тысяч рублей. Благодаря партийной поддержке, ученики и педагоги расширили свои возможности. Современное мультимедийное оборудование стало основой для генерации новых идей и проектов. 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить» вручили краеведческому музею МАОУ «Гагинская СШ» с. Какино.

«Очень почетно, что экспозицию отметили на таком высоком уровне. Наши ребята по-настоящему болеют душой за этот проект. Они с огромным интересом выясняют новые подробности о своих родных и потом рассказывают свои истории с горящими глазами. Без преувеличения, работа в музее их очень увлекает», — отметила учитель МАОУ «Гагинская СШ» с. Какино Галина Агаева.

«Крайне важно, что конкурс “Знать, чтобы помнить” охватывает все школы регионов, как в городах, так и в небольших населённых пунктах. Для детей не должно быть никаких преград для восприятия и познания исторического наследия нашей страны. Гордость за свою малую родину, за подвиг своих земляков, за Великую Победу – это те чувства, которые мы должны пронести через поколения. И благодаря таким музейным пространствам в школах мы продолжаем наш путь по сохранению исторической памяти!», – подчеркнул депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Вадим Булавинов.

Напомним, что проект «Историческая память» направлен на реализацию народной программы «Единой России». Цель проекта — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Теги:
Единая Россия Музей Школы
