Гала-концерт Ассамблеи "ДружНО" в НГЛУ собрал студентов из 12 стран мира Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

На площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова завершился второй день Молодежной ассамблеи национальных культур и народов России «ДружНО». По задумке организаторов, ярким финалом форума уже во второй раз стал гала-концерт под названием «вМесте».

Гала-концерт собрал студентов из 12 стран мира, среди которых были представители Индии, Франции, Абхазии, Китая, Сербии, Уганды, Конго, Монголии, Габона, Узбекистана, Белоруссии и, конечно же, России.

На сцене звучали песни и стихи на разных языках: русском, английском и французском. Участники из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Приволжского исследовательского медицинского университета и Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки продемонстрировали свои таланты, исполнив как классические, так и современные произведения.

Не обошлось и без ярких танцевальных номеров. Студенты представили традиционные индийские и абхазские танцы, которые завораживали зрителей своей энергией и выразительностью.

Специальным гостем гала-концерта был Тулкин Джумаев из военно-патриотического клуба «Витязи» Балахнинского района Нижегородской области. Вместе с своими пятилетними сыновьями Александром и Дмитрием он порадовал зрителей исполнением известной композиции «Подмосковные вечера».

Кульминацией вечера стала импровизированная дискотека, организованная начальником Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ и певцом Олегом Пикуновым. Он исполнил свои авторские композиции «Романтические сны» и «Выпускница», которые мгновенно завоевали симпатии публики.

«Гала-концерт «вМесте» стал не только кульминацией второго дня Молодежной ассамблеи, но и ярким примером того, как культура может объединять людей. Взаимопонимание, уважение к традициям и желание делиться своим искусством – вот что делает такие мероприятия важными и незабываемыми. Атмосфера веселья и единства наполнила зал, и студенты, независимо от их культурной принадлежности, танцевали и пели вместе, создавая атмосферу настоящего праздника дружбы. Это разнообразие культур и традиций создало неповторимую атмосферу, где каждый участник мог поделиться частичкой своей родины», - отметила автор проекта, советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом, профессор Наталия Макшанцева.

Она также подчеркнула, что Молодежная ассамблея «ДружНО» показала: несмотря на различия, мы все можем быть «вМесте», создавая мир, наполненный дружбой и взаимопониманием.