Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году Общество

Около 11 тысяч жителей сёл и деревень Нижегородской области получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году благодаря установке 58 базовых станций с отечественным оборудованием «Булат» стандарта GSM/LTE-1800.

52 станции были установлены в рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0), а оставшиеся шесть – за счет программы инвестиционного налогового вычета для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Соответствующий закон действует в Нижегородской области с 1 января 2025 года.

«Его суть заключается в том, что операторы могут вернуть часть налога на прибыль – 90 процентов от инвестиций. Вычет предоставляется в отношении расходов, затраченных на обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом территорий региона, которые были согласованы с областным правительством. Операторы не всегда охотно реализуют проекты в труднодоступных районах, поэтому наша цель – стимулировать их вкладывать средства в развитие инфраструктуры связи на таких территориях», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Базовые станции с отечественным оборудованием «Булат» размещаются на высоких антенно-мачтовых сооружениях, что гарантирует стабильную доступность сигнала на всей территории подключенных населённых пунктов. Устойчивость связи обеспечена передачей данных по оптическим каналам связи.

Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдалённых и труднодоступных малонаселенных пунктах способствует решению задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.