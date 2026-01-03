Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 января 2026 12:14Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году
03 января 2026 12:12Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Обход Уренского округа
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
03 января 2026 09:37Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января
03 января 2026 09:00Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов
02 января 2026 17:09Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
02 января 2026 15:51Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
Общество

Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году

03 января 2026 12:14 Общество
Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году

Около 11 тысяч жителей сёл и деревень Нижегородской области получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году благодаря установке 58 базовых станций с отечественным оборудованием «Булат» стандарта GSM/LTE-1800.

52 станции были установлены в рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0), а оставшиеся шесть – за счет программы инвестиционного налогового вычета для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Соответствующий закон действует в Нижегородской области с 1 января 2025 года.

«Его суть заключается в том, что операторы могут вернуть часть налога на прибыль – 90 процентов от инвестиций. Вычет предоставляется в отношении расходов, затраченных на обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом территорий региона, которые были согласованы с областным правительством. Операторы не всегда охотно реализуют проекты в труднодоступных районах, поэтому наша цель – стимулировать их вкладывать средства в развитие инфраструктуры связи на таких территориях», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Базовые станции с отечественным оборудованием «Булат» размещаются на высоких антенно-мачтовых сооружениях, что гарантирует стабильную доступность сигнала на всей территории подключенных населённых пунктов. Устойчивость связи обеспечена передачей данных по оптическим каналам связи.

Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдалённых и труднодоступных малонаселенных пунктах способствует решению задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Нацпроект цифровизация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных