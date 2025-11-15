"Торпедо-Горький" обыграл "Магнитку" по буллитам Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали победу над "Магниткой" в домашнем матче 14 ноября, завершившемся серией послематчевых буллитов.

Команда Дмитрия Космачева по ходу встречи уступала с разницей в две шайбы. Счет открыл Антон Косолапов, после чего гости ответили тремя голами — 1:3.

Даниил Ильин сократил отставание, а Роман Опалев в концовке второго периода сравнял счет — 3:3. В третьем периоде проводивший 400-й матч в ВХЛ Денис Александров вывел нижегородцев вперед — 4:3. Однако за полторы минуты до конца основного времени "Магнитка" восстановила равенство. Овертайм не выявил победителя.

В серии буллитов точными бросками отличились Данил Савунов, Андрей Крутов и Антон Косолапов, а Дмитрий Дагестанский надежно защитил ворота. "Торпедо-Горький" победил со счетом 5:4.

После 26 матчей нижегородцы набрали 35 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

Следующий матч (6+) команда проведёт 17 ноября против "Челмета".

В этот же день во Дворце спорта имени Коноваленко "Чайка" также одержала победу.