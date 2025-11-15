ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" обыграл "Магнитку" по буллитам
14 ноября 2025 19:30Нижегородская "Чайка" дома переиграла АКМ-Новомосковск
14 ноября 2025 17:00Два хоккеиста "Торпедо" вызваны в сборную России
14 ноября 2025 07:00Волейболисты "Горького" прервали серию поражений
13 ноября 2025 14:46Илья Хохлов остается в нижегородском "Торпедо" до конца сезона
13 ноября 2025 13:15ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона
13 ноября 2025 10:56Баскетболисты "Пари НН" обыграли "Автодор" во втором овертайме
13 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в концовке матча
12 ноября 2025 22:30"Торпедо" обыграло "Сочи" в третий раз после камбэка
12 ноября 2025 19:00Футболист нижегородской "Волны" Михаил Костюков завершил карьеру
Спорт

"Торпедо-Горький" обыграл "Магнитку" по буллитам

15 ноября 2025 09:00 Спорт
Торпедо-Горький обыграл Магнитку по буллитам

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали победу над "Магниткой" в домашнем матче 14 ноября, завершившемся серией послематчевых буллитов.

Команда Дмитрия Космачева по ходу встречи уступала с разницей в две шайбы. Счет открыл Антон Косолапов, после чего гости ответили тремя голами — 1:3.

Даниил Ильин сократил отставание, а Роман Опалев в концовке второго периода сравнял счет — 3:3. В третьем периоде проводивший 400-й матч в ВХЛ Денис Александров вывел нижегородцев вперед — 4:3. Однако за полторы минуты до конца основного времени "Магнитка" восстановила равенство. Овертайм не выявил победителя.

В серии буллитов точными бросками отличились Данил Савунов, Андрей Крутов и Антон Косолапов, а Дмитрий Дагестанский надежно защитил ворота. "Торпедо-Горький" победил со счетом 5:4.

После 26 матчей нижегородцы набрали 35 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

Следующий матч (6+) команда проведёт 17 ноября против "Челмета".

В этот же день во Дворце спорта имени Коноваленко "Чайка" также одержала победу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных