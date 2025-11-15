Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Еще несколько сайтов будут доступны нижегородцам при отключении интернета

15 ноября 2025 14:22 Общество
Еще несколько сайтов будут доступны нижегородцам при отключении интернета

Минцифры России расширило перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в случае ограничений мобильного интернета. Обновленный список опубликован в официальном телеграм-канале ведомства. 

На втором этапе в так называемый "белый список" включены сайты федеральных министерств, Госдумы, Генпрокуратуры, правительств регионов, а также государственные информационные системы.

Кроме того, доступ будет обеспечен к сервисам "Почты России", "Честного знака", "Альфа-Банка", навигатору 2ГИС, такси "Максим", сайту Gismeteo с прогнозом погоды, а также к РЖД и туристическому порталу Туту.ру.

Из СМИ в список вошли "Комсомольская правда", РИА Новости, РБК, "Газета.ру", "Лента.ру" и Rambler.

Операторы мобильной связи уже настроили свои сети таким образом, чтобы обеспечить стабильный доступ к этим ресурсам даже при ограничениях.

В ведомстве напомнили, что первый этап включения ресурсов в "белый список" охватил социальные сети, мессенджер Max, маркетплейсы, видеосервисы, онлайн-супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, а также "Госуслуги", платформу для дистанционного голосования и сайты президента и правительства РФ.

Формирование перечня продолжается. В него включаются наиболее востребованные ресурсы на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Ранее сообщалось, что нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список". 

Ранее сообщалось, что нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список".

Интернет Связь
