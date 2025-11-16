Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Спорт

"Торпедо" проиграло "Авангарду" со счетом 2:6 и прервало серию побед

16 ноября 2025 20:50 Спорт
Торпедо проиграло Авангарду со счетом 2:6 и прервало серию побед

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" не сумело продолжить победную серию, потерпев крупное поражение от омского "Авангарда" в домашнем матче — 2:6.

Игра началась в высоком темпе, команды сразу включились в борьбу. Хозяева открыли счет усилиями Алексея Кручинина. В концовке первого периода Владислав Фирстов удвоил преимущество "Торпедо".

Однако после перерыва инициатива перешла к гостям. Сначала они сократили отставание, а затем менее чем за три минуты сравняли счет — 2:2.

Третий период стал решающим. Уже на пятой минуте заключительной двадцатиминутки "Авангард" вышел вперед. А затем воспользовался пятиминутным штрафом в составе хозяев, дважды поразив ворота нижегородцев в большинстве. В концовке встречи омичи закрепили успех, отправив шестую шайбу в пустые ворота "Торпедо".

Как стало известно на послематчевой пресс-конференции, защитник Сергей Бойков отыграл весь матч с переломом носа.

Из других новостей состава: Никита Рожков вернулся к тренировкам на льду, а Михаил Науменков ждет, когда можно будет снять гипс.

"Торпедо" продолжает делить первую строчку турнирной таблицы Запада с "Локомотивом", который накануне также потерпел поражение.

Следующий матч (6+) подопечные Алексея Исакова проведут 18 ноября против "Адмирала".

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных