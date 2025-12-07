Нижегородская "Норманочка" разгромила брянский "Спартак" 6:0

Фото:
Женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода одержала уверенную победу над брянским "Спартаком" в рамках шестого тура чемпионата России по футзалу.
Как сообщается в соцсетях клуба, встреча прошла на домашней арене нижегородцев и завершилась убедительным счётом 6:0. Отмечается, что "Норманочка" доминировала на протяжении всего матча, не оставив шансов сопернику.
По три мяча были забиты в каждом из таймов.
Авторами голов стали Мария Самойлова, оформившая дубль, а также Дарья Квасова, Александра Самородова, Софья Кухарева и Яна Зимирова.
Благодаря этой победе "Норманочка" закрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что футзалисты нижегородского "Торпедо" проиграли в первом четвертьфинале Кубка России.
