Спорт
07 декабря 2025 09:20Нижегородская "Норманочка" разгромила брянский "Спартак" 6:0
06 декабря 2025 17:39Шестеро игроков "Торпедо" вошли в сборные России и Беларуси
06 декабря 2025 16:05Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5
06 декабря 2025 13:17Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд
06 декабря 2025 11:20Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили
06 декабря 2025 09:31Волейболисты "Горького" уступили лидеру чемпионата
05 декабря 2025 22:29Илья Чефанов снова приносит победу "Торпедо" в серии буллитов
05 декабря 2025 16:46Инициированный Люлиным проект стал участников премии в области развития корпоративного спорта
05 декабря 2025 09:48Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча
04 декабря 2025 18:00На реконструкцию нижегородского бассейна "Динамо" выделено еще 20 млн рублей
Спорт

Нижегородская "Норманочка" разгромила брянский "Спартак" 6:0

07 декабря 2025 09:20 Спорт
Нижегородская Норманочка разгромила брянский Спартак 6:0

Фото: соцсети ЖМФК "Норманочка"

Женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода одержала уверенную победу над брянским "Спартаком" в рамках шестого тура чемпионата России по футзалу.

Как сообщается в соцсетях клуба, встреча прошла на домашней арене нижегородцев и завершилась убедительным счётом 6:0. Отмечается, что "Норманочка" доминировала на протяжении всего матча, не оставив шансов сопернику.

По три мяча были забиты в каждом из таймов.

Авторами голов стали Мария Самойлова, оформившая дубль, а также Дарья Квасова, Александра Самородова, Софья Кухарева и Яна Зимирова.

Благодаря этой победе "Норманочка" закрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что футзалисты нижегородского "Торпедо" проиграли в первом четвертьфинале Кубка России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ЖМФК "Норманочка" Спорт Футбол
