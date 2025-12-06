Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 декабря 2025 16:05Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5
06 декабря 2025 13:17Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд
06 декабря 2025 11:20Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили
06 декабря 2025 09:31Волейболисты "Горького" уступили лидеру чемпионата
05 декабря 2025 22:29Илья Чефанов снова приносит победу "Торпедо" в серии буллитов
05 декабря 2025 16:46Инициированный Люлиным проект стал участников премии в области развития корпоративного спорта
05 декабря 2025 09:48Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча
04 декабря 2025 18:00На реконструкцию нижегородского бассейна "Динамо" выделено еще 20 млн рублей
04 декабря 2025 10:42"Торпедо-Горький" обыграл "Торос" и прервал серию поражений
04 декабря 2025 09:40ХК "Старт" одержал третью домашнюю победу подряд
Спорт

Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5

06 декабря 2025 16:05 Спорт
Нижегородская Чайка уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5

Фото: МХК "Чайка"

Хоккейная команда "Чайка" 6 декабря провела домашний матч против питерского "Локо" на льду "Нагорного". Соперник нижегородцев — не только лидер Западной конференции, но и всей Молодежной хоккейной лиги.

Начало встречи выдалось удачным для хозяев: уже в первом периоде Андрей Крутов открыл счет, выведя "Чайку" вперед. Однако гости быстро восстановили равновесие.

Во втором игровом отрезке нижегородцы снова вышли вперед — отличился Глеб Пугачев при реализации численного преимущества. Но спустя минуту "Локо" вновь сравнял счет, а в концовке периода впервые повел в матче — 2:3.

Третий период оказался богатым на удаления с обеих сторон. В напряженной концовке Макар Ополинский сравнял счет, а затем Сергей Скворцов вывел "Чайку" вперед — 4:3. Казалось, победа уже в руках хозяев, но за считаные секунды до сирены гости сумели сравнять и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время удача улыбнулась петербуржцам. Матч закончился со счетом 4:5 в пользу гостей. Несмотря на поражение, "Чайка" заработала одно очко.

Следующий матч (6+) нижегородская команда проведет 8 декабря против "СКА-1946".

Днем ранее "Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских драконов" по буллитам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 13:17Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд
04 декабря 2025 10:42"Торпедо-Горький" обыграл "Торос" и прервал серию поражений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных