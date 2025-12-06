Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5 Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккейная команда "Чайка" 6 декабря провела домашний матч против питерского "Локо" на льду "Нагорного". Соперник нижегородцев — не только лидер Западной конференции, но и всей Молодежной хоккейной лиги.

Начало встречи выдалось удачным для хозяев: уже в первом периоде Андрей Крутов открыл счет, выведя "Чайку" вперед. Однако гости быстро восстановили равновесие.

Во втором игровом отрезке нижегородцы снова вышли вперед — отличился Глеб Пугачев при реализации численного преимущества. Но спустя минуту "Локо" вновь сравнял счет, а в концовке периода впервые повел в матче — 2:3.

Третий период оказался богатым на удаления с обеих сторон. В напряженной концовке Макар Ополинский сравнял счет, а затем Сергей Скворцов вывел "Чайку" вперед — 4:3. Казалось, победа уже в руках хозяев, но за считаные секунды до сирены гости сумели сравнять и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время удача улыбнулась петербуржцам. Матч закончился со счетом 4:5 в пользу гостей. Несмотря на поражение, "Чайка" заработала одно очко.

Следующий матч (6+) нижегородская команда проведет 8 декабря против "СКА-1946".

Днем ранее "Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских драконов" по буллитам.