Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд

Фото: ХК "Саяны"

Нижегородский "Старт" продолжает победную серию. На этот раз команда Андрея Рушкина выстояла в напряжённом матче на выезде, обыграв "Саяны" из Абакана со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл Вячеслав Вдовенко. Однако хозяева быстро ответили. После этого главный тренер "Старта" взял тайм-аут.

Под занавес первого тайма нижегородцы усилили давление и могли забить не один мяч — в одном из эпизодов мяч угодил в штангу. Тем не менее, реализовать свой момент удалось только Дмитрию Баранову, который уверенно вышел один на один с вратарём и вывел команду вперёд.

Во втором тайме преимущество "Старта" укрепил Анатолий Голубков, точно пробив с 12-метровой отметки. За три минуты до финального свистка "Саяны" сократили отставание, реализовав пенальти, но нижегородцам удалось сохранить победный счёт.

Следующую игру (6+) "Старт" проведёт дома. 10 декабря команда встретится с казанским "Ак Барс-Динамо".

