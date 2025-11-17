Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Спорт

"Пари НН" разгромил молодежку в товарищеском матче

17 ноября 2025 09:22 Спорт
Пари НН разгромил молодежку в товарищеском матче

Фото: ФК "Пари НН"

Во время паузы на матчи сборных основной состав "Пари Нижний Новгород" провел товарищескую игру с молодежной командой клуба и уверенно победил со счетом 7:0.

В составе главной команды отличились сразу несколько игроков. Голами отметились Вячеслав Грулев, Хуан Боселли, Тьяго Весино (оформил дубль), Валерий Царукян, Лука Вешнер Тичич и Николай Калинский.

В первом тайме "основа" полностью контролировала ход игры и забила трижды. Молодежный состав не смог реализовать свои моменты.

На второй тайм обе команды вышли в обновленных составах, молодежка поменяла всех игроков. Вторая половина длилась 40 минут, за это короткое время "Пари НН" успел забить еще четыре мяча.

Следующий официальный матч (6+) "Пари НН" проведет 23 ноября против петербургского "Зенита".

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал "Пари НН" за нарушение правил безопасности во время матча с "Акроном".

