"Пари НН" разгромил молодежку в товарищеском матче

Во время паузы на матчи сборных основной состав "Пари Нижний Новгород" провел товарищескую игру с молодежной командой клуба и уверенно победил со счетом 7:0.
В составе главной команды отличились сразу несколько игроков. Голами отметились Вячеслав Грулев, Хуан Боселли, Тьяго Весино (оформил дубль), Валерий Царукян, Лука Вешнер Тичич и Николай Калинский.
В первом тайме "основа" полностью контролировала ход игры и забила трижды. Молодежный состав не смог реализовать свои моменты.
На второй тайм обе команды вышли в обновленных составах, молодежка поменяла всех игроков. Вторая половина длилась 40 минут, за это короткое время "Пари НН" успел забить еще четыре мяча.
Следующий официальный матч (6+) "Пари НН" проведет 23 ноября против петербургского "Зенита".
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал "Пари НН" за нарушение правил безопасности во время матча с "Акроном".
