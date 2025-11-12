Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 ноября 2025 17:04Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов
12 ноября 2025 14:43Вратарь "Торпедо" Денис Костин возглавил рейтинг игроков КХЛ
11 ноября 2025 16:21Нижегородское "Торпедо" вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы
10 ноября 2025 22:15"Торпедо" обыграло действующего чемпиона Кубка Гагарина со счетом 2:1
10 ноября 2025 19:51Участники СВО и их семьи стали гостями физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках регионального проекта "СВОй ФОК"
10 ноября 2025 11:24Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20
10 ноября 2025 09:23Баскетболисты "Пари НН" обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений
09 ноября 2025 15:26Нижегородец Олег Костин выиграл золото на чемпионате России по плаванию
09 ноября 2025 10:40Шпилевский назвал ничью с "Рубином" обидным результатом
08 ноября 2025 19:05"Пари НН" и "Рубин" закончили матч безголевой ничьей
Спорт

Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов

12 ноября 2025 17:04 Спорт
Суд оштрафовал Пари НН за допуск зрителей на матч без проверки билетов

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода привлек футбольный клуб "Пари НН" к административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности во время спортивного мероприятия. Об этом сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 октября 2025 года около полудня на стадионе в Канавинском районе. Во время официального футбольного матча между двумя командами произошел технический сбой в системе электронного билетного контроля.

Несмотря на неисправность, организаторы допустили зрителей на стадион без проверки входных билетов с QR-кодами. Тем самым были нарушены требования Постановления Правительства № 353 от 18 апреля 2014 года и приказа Министерства спорта РФ № 676 от 22 августа 2022 года, обязывающие пользователей спортивных объектов обеспечивать контроль доступа в соответствии с установленными стандартами.

Суд признал футбольный клуб виновным в нарушении обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В качестве наказания организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда от 7 ноября 2025 года пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский раздосадован ничьей с "Рубином".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол Штраф
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 18:36Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных