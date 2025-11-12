Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов Спорт

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода привлек футбольный клуб "Пари НН" к административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности во время спортивного мероприятия. Об этом сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 октября 2025 года около полудня на стадионе в Канавинском районе. Во время официального футбольного матча между двумя командами произошел технический сбой в системе электронного билетного контроля.

Несмотря на неисправность, организаторы допустили зрителей на стадион без проверки входных билетов с QR-кодами. Тем самым были нарушены требования Постановления Правительства № 353 от 18 апреля 2014 года и приказа Министерства спорта РФ № 676 от 22 августа 2022 года, обязывающие пользователей спортивных объектов обеспечивать контроль доступа в соответствии с установленными стандартами.

Суд признал футбольный клуб виновным в нарушении обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В качестве наказания организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда от 7 ноября 2025 года пока не вступило в законную силу.

