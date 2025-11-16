Нижегородский ПКМФ "Торпедо" дважды обыграл ЛКС в Городце Спорт

Фото: соцсети ПКМФ "Торпедо"

Мини-футбольный клуб "Торпедо" из Нижегородской области одержал две победы над командой ЛКС из Липецкой области. Обе встречи прошли в Городце и завершились с одинаковым счётом — 4:3 в пользу хозяев.

Во втором матче липецкие футболисты начали с уверенного наступления и уже к 9-й минуте вели 2:0. Однако нижегородцы не только сумели сравнять счёт, но и выйти вперёд ещё до перерыва — 3:2.

Вторая половина встречи выдалась менее результативной, но концовка по-настоящему держала зрителей в напряжении. На 32-й минуте после продолжительного видеопросмотра арбитры назначили штрафной удар в ворота "Торпедо", и счёт стал равным — 3:3.

Тем не менее, решающим стал финальный отрезок игры. В заключительной атаке тренерский штаб "Торпедо" выпустил пятого полевого игрока — Александра Телегина. Его прострел замкнул Данил Кутузов, забив победный мяч и установив окончательный счёт — 4:3.

Болельщики команды не скрывали эмоций в соцсетях: "Это был праздник мини-футбола", "Спасибо "Торпедо" за праздник и две замечательные победы", — написали они на официальной странице клуба.

