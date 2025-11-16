Нижегородский ХК "Старт" потерпел второе поражение подряд Спорт

Фото: Андрей Паршин

Хоккеисты нижегородского клуба "Старт" потерпели второе поражение в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В выездной встрече второго тура команда уступила архангельскому "Воднику" со счётом 2:6.

Как сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях, первый тайм прошёл в равной борьбе. Вратарь нижегородцев Юрий Иванчиков отразил пенальти, исполненный капитаном "Водника" Евгением Дергаевым, однако вскоре хозяева вышли вперёд.

Два мяча в ворота своей бывшей команды забили экс-игроки "Старта", ныне выступающие за архангельский клуб, — Павел Пожилов и Андрей Долгих. Таким образом, к перерыву счёт был 2:0 в пользу "Водника".

Во втором тайме нижегородцы попытались сократить отставание. Голами отметились Вячеслав Вдовенко и Денис Игошин, однако этого оказалось недостаточно для спасения матча. Архангелогородцы продолжили наращивать преимущество и довели встречу до уверенной победы.

Следующую игру (6+) "Старт" проведёт 22 ноября в Кирове, где встретится с местной командой "Родина".

Напомним, что в первом туре Суперлиги "Старт" проиграл "Динамо".