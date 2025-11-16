Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Спорт
16 ноября 2025 10:56Нижегородский ХК "Старт" потерпел второе поражение подряд
15 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" обыграл "Магнитку" по буллитам
14 ноября 2025 19:30Нижегородская "Чайка" дома переиграла АКМ-Новомосковск
14 ноября 2025 17:00Два хоккеиста "Торпедо" вызваны в сборную России
14 ноября 2025 07:00Волейболисты "Горького" прервали серию поражений
13 ноября 2025 14:46Илья Хохлов остается в нижегородском "Торпедо" до конца сезона
13 ноября 2025 13:15ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона
13 ноября 2025 10:56Баскетболисты "Пари НН" обыграли "Автодор" во втором овертайме
13 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в концовке матча
12 ноября 2025 22:30"Торпедо" обыграло "Сочи" в третий раз после камбэка
Спорт

Нижегородский ХК "Старт" потерпел второе поражение подряд

16 ноября 2025 10:56 Спорт
Нижегородский ХК Старт потерпел второе поражение подряд

Фото: Андрей Паршин

Хоккеисты нижегородского клуба "Старт" потерпели второе поражение в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В выездной встрече второго тура команда уступила архангельскому "Воднику" со счётом 2:6.

Как сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях, первый тайм прошёл в равной борьбе. Вратарь нижегородцев Юрий Иванчиков отразил пенальти, исполненный капитаном "Водника" Евгением Дергаевым, однако вскоре хозяева вышли вперёд.

Два мяча в ворота своей бывшей команды забили экс-игроки "Старта", ныне выступающие за архангельский клуб, — Павел Пожилов и Андрей Долгих. Таким образом, к перерыву счёт был 2:0 в пользу "Водника".

Во втором тайме нижегородцы попытались сократить отставание. Голами отметились Вячеслав Вдовенко и Денис Игошин, однако этого оказалось недостаточно для спасения матча. Архангелогородцы продолжили наращивать преимущество и довели встречу до уверенной победы.

Следующую игру (6+) "Старт" проведёт 22 ноября в Кирове, где встретится с местной командой "Родина". 

Напомним, что в первом туре Суперлиги "Старт" проиграл "Динамо".

Теги:
Спорт Хоккей
