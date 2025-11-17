ОМК укрепила позиции среди лучших работодателей РФ по версии Forbes Экономика

Фото: ОМК, архив

Объединённая металлургическая компания (ОМК) вновь вошла в число лидеров рейтинга лучших работодателей России, подготовленного журналом Forbes. В 2025 году компания оказалась в так называемой "золотой группе" — категории, объединяющей наиболее ответственные и устойчивые бизнесы страны.

Рейтинг формируется на основе оценки по ESG-критериям: экологическая ответственность (E), социальное взаимодействие и забота о сотрудниках (S), а также корпоративное управление (G). В этом году в список вошли 205 компаний, среди которых ОМК получила высшие — "платиновые" — оценки за экологические инициативы и корпоративное управление. В социальной категории компания удостоилась "серебра".

Особое внимание эксперты в 2025 году уделили системам корпоративного управления и внутреннего контроля. В ОМК действуют комплаенс-политика, антикоррупционные программы, кодекс деловой этики, а также комитет по аудиту. Эти меры способствуют прозрачности и устойчивости бизнес-процессов.

Важным направлением для компании остаётся экологическая ответственность. В 2024 году инвестиции ОМК в природоохранные мероприятия выросли почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составили 2,25 млрд рублей. Компания последовательно снижает воздействие своих производств на окружающую среду.

ОМК также активно развивает социальную инфраструктуру в регионах присутствия. Компания поддерживает образовательные и культурные инициативы, помогает социальным предпринимателям, волонтёрам и некоммерческим организациям, а также реализует благотворительные проекты.

Большое внимание уделяется и сотрудникам. В компании внедряются современные подходы к мотивации и развитию персонала, сочетаются традиционные меры поддержки и новые инструменты управления. Общие расходы на социальную поддержку работников в прошлом году составили порядка 3 млрд рублей.

"ОМК ответственно относится к профессиональному росту и благополучию своих сотрудников, совершенствует подходы к управлению персоналом. Мы стремимся создать безопасные, современные и комфортные условия труда, поддерживаем семьи и развиваем систему обучения. Нам важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя защищённым и осознавал значимость своего вклада", — отметила президент компании Наталья Еремина.