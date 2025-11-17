Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2025 16:56Т2 обеспечила связью более 60 тысяч жителей сел и деревень в Приволжье
17 ноября 2025 16:05Премия "Серебряный Лучник" начинает прием заявок на юбилейный сезон
17 ноября 2025 15:39Новогоднюю елку устанавливают на площади Минина и Пожарского
17 ноября 2025 15:35Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября
17 ноября 2025 14:26Карьерный форум-2025 собрал 600 нижегородских студентов и 40 работодателей
17 ноября 2025 13:30Журналист Кухаркин объяснил, почему стоит ограничить новогодние фейерверки
17 ноября 2025 13:21Сергачская ЦРБ опровергла слухи о закрытии роддома
17 ноября 2025 12:43На строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде выделено более 14 млрд рублей
17 ноября 2025 12:34Лидером по качеству 4G на трассе М-12 "Москва – Казань" стал Билайн
17 ноября 2025 12:31В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке"
Общество

В НГЛУ наградили победителей квиза Молодежной ассамблеи "ДружНО"

15 ноября 2025 16:15 Общество
В НГЛУ наградили победителей квиза Молодежной ассамблеи ДружНО

Фото: пресс-служба НГЛУ

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова прошла двухдневная Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» (18+). В ходе мероприятия была проведена интеллектуальная квиз-игра по русской культуре, победителем которой стала команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Квиз состоял из трёх туров, в которых иностранные студенты нижегородских вузов должны были продемонстрировать свои знания в области русской культуры. Модератором интеллектуальной игры стала координатор проекта Молодежной ассамблеи «ДружНО», преподаватель русского языка как родного и иностранного в Университете Добролюбова Наталья Гужова.

По итогам квиза жюри определили 3 команды победителей:
1 место – команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
2 место – команда Нижегородской академии МВД,
3 место – команда Волжского государственного университета водного транспорта.

«Уже несколько лет я работаю с иностранными студентами на Ассамблее «ДружНО». Но участники этого года стали самыми активными, энергичными и заинтересованными. Я поразилась, насколько хорошо они знают культуру России. С ними было очень приятно работать», - поделилась впечатлениями координатор, ведущий научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Перспективные исследования русского языка в современном мире» доцент Наталья Гужова.

Первый тур был посвящён искусству. Участникам предложили назвать имена известных личностей, изображенных на знаменитой картине. Второй тур стал настоящим испытанием для иностранных студентов – соревнование в знании русских падежей. Несмотря на сложность темы, участники продемонстрировали великолепное владение нормами русского языка. 

Финальный тур прошёл в формате викторины, включавшей четыре номинации: «Россия: география», «Пословицы и поговорки», «Загадки» и «Что в имени тебе моем?». Студенты Нижегородской академии МВД, Технического университета и Волжского государственного университета водного транспорта, несмотря на разную степень сложности вопросов, показали блестящее знание и слаженную командную игру.

«Для нас важно, что данный квиз способствует развитию интереса к изучению русского языка и русской литературы у иностранцев. Ребята, которые соревновались в интеллектуальной игре-квизе, убедили нас в том, что русская культура, русский язык любимы иностранцами. И мы будем дальше стремиться к популяризации русского языка в мире», - подчеркнула автор проекта Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО», советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом Наталия Макшанцева.

Напомним, что на Молодежной ассамблее национальных культур и народов России «ДружНО» для иностранных студентов был организован конкурс эссе на темы, посвященные русской культуре. По итогам конкурса были определены 10 победителей и призёров в нескольких категориях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных