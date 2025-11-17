В НГЛУ наградили победителей квиза Молодежной ассамблеи "ДружНО" Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова прошла двухдневная Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» (18+). В ходе мероприятия была проведена интеллектуальная квиз-игра по русской культуре, победителем которой стала команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Квиз состоял из трёх туров, в которых иностранные студенты нижегородских вузов должны были продемонстрировать свои знания в области русской культуры. Модератором интеллектуальной игры стала координатор проекта Молодежной ассамблеи «ДружНО», преподаватель русского языка как родного и иностранного в Университете Добролюбова Наталья Гужова.

По итогам квиза жюри определили 3 команды победителей:

1 место – команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева,

2 место – команда Нижегородской академии МВД,

3 место – команда Волжского государственного университета водного транспорта.

«Уже несколько лет я работаю с иностранными студентами на Ассамблее «ДружНО». Но участники этого года стали самыми активными, энергичными и заинтересованными. Я поразилась, насколько хорошо они знают культуру России. С ними было очень приятно работать», - поделилась впечатлениями координатор, ведущий научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Перспективные исследования русского языка в современном мире» доцент Наталья Гужова.

Первый тур был посвящён искусству. Участникам предложили назвать имена известных личностей, изображенных на знаменитой картине. Второй тур стал настоящим испытанием для иностранных студентов – соревнование в знании русских падежей. Несмотря на сложность темы, участники продемонстрировали великолепное владение нормами русского языка.

Финальный тур прошёл в формате викторины, включавшей четыре номинации: «Россия: география», «Пословицы и поговорки», «Загадки» и «Что в имени тебе моем?». Студенты Нижегородской академии МВД, Технического университета и Волжского государственного университета водного транспорта, несмотря на разную степень сложности вопросов, показали блестящее знание и слаженную командную игру.

«Для нас важно, что данный квиз способствует развитию интереса к изучению русского языка и русской литературы у иностранцев. Ребята, которые соревновались в интеллектуальной игре-квизе, убедили нас в том, что русская культура, русский язык любимы иностранцами. И мы будем дальше стремиться к популяризации русского языка в мире», - подчеркнула автор проекта Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО», советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом Наталия Макшанцева.

Напомним, что на Молодежной ассамблее национальных культур и народов России «ДружНО» для иностранных студентов был организован конкурс эссе на темы, посвященные русской культуре. По итогам конкурса были определены 10 победителей и призёров в нескольких категориях.