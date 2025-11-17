Иностранные студенты стали победителями фонетического конкурса на Молодежной ассамблее "ДружНО" в НГЛУ Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова прошла двухдневная Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» (18+). На Ассамблее был организован фонетический конкурс, где иностранные участники читали стихи любимых русских поэтов. По итогам 1-е место поделили студенты из Нижегородского исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Нижегородской консерватории им. М. Глинки, которые показали наилучшие результаты по качеству произношения и выразительности исполнения.

«Художественное чтение – это целое искусство. Слушать живое исполнение стихотворений русских поэтов всегда приятно для души. Но когда ты слышишь это в исполнении студентов из других стран, это вдвойне поражает. Участники фонетического конкурса – это очень талантливые ребята, которые не просто знают, но и чувствуют русскую культуру. Это чувствовалось в каждом слове, произнесенном со сцены», - отметила координатор проекта, ведущий научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Перспективные исследования русского языка в современном мире» доцент Наталья Гужова.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – Туркел Илькер (НИУ ВШЭ) и Чэн Цзыхуа (НГК им. М. Глинки),

2 место – Элизабет Лягранж (ПИМУ) и Йована Ильич (ПИМУ),

3 место – Зейнель Садыкова (НГПУ).

Жюри конкурса оценивали иностранных студентов по следующим критериям: произношение, артистизм, интонация и выразительность.

«Участники конкурса показали то, насколько они харизматичны и умеют глубоко чувствовать. А их любовь к русской литературе очень велика. Кроме того, не каждый может читать стихотворения так выразительно. Участники будто проживали каждую ситуацию, описываемую в произведении. Именно поэтому было очень приятно послушать живое исполнение стихов иностранными студентами», - поделилась модератор конкурса, старший преподаватель кафедры романо-германской филологии НГЛУ Марта Валери.

По словам советника ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом, автора проекта Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» Наталии Макшанцевой, данный конкурс раскрывает потенциал изучения русского языка и русской литературы у иностранных студентов.

«Ребята, которые читали стихотворения, показали очень хорошие навыки владения русским языком. Кроме того, они обладают очень хорошим качеством – артистизмом. Благодаря ему они смогли покорить сердца членов жюри. Мы надеемся, что даже после конкурса они продолжат свое погружение в богатую русскую литературу и узнают для себя ещё больше нового и интересного», - подчеркнула Наталия Макшанцева.

Напомним, что в ходе Молодежной ассамблеи национальных культур и народов России «ДружНО» прошли также конкурс эссе и интеллектуальная игра-квиз. Церемония награждения победителей прошла в Большом актовом зале НГЛУ.