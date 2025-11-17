Обновленный по программе КРСТ детсад открыли в Уренском округе Общество

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

В деревне Большая Козляна Уренского муниципального округа Нижегородской области вновь открылся детский сад. Учреждение возобновило работу после масштабного капитального ремонта, проведённого в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

Детский сад рассчитан на одну разновозрастную группу, которую смогут посещать 15 детей. Открытие учреждения стало важным событием как для жителей самой деревни, так и для семей из соседних населённых пунктов.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Хомутова, восстановление социальных объектов на селе — это не просто улучшение инфраструктуры, а стратегическое вложение в развитие аграрной отрасли.

"Когда у молодых семей есть доступ к качественным условиям жизни, они остаются в деревне, работают на земле, развивают сельхозпредприятия. Это обеспечивает преемственность поколений в сельском труде", — подчеркнул он.

На капитальный ремонт здания было направлено более 24 миллионов рублей, из которых около 20 миллионов выделено из регионального бюджета. В ходе работ в учреждении полностью обновили системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водопровода. Также проведена внутренняя отделка помещений, закуплены новая мебель, оборудование и инвентарь. На прилегающей территории появился современный игровой комплекс для детей.

Глава местного самоуправления Сергей Бабинцев отметил, что открытие детского сада стало долгожданным событием для всей округи.

"Здесь созданы все условия для воспитания и развития детей. Мы надеемся, что многие из них в будущем станут работниками местных сельхозпредприятий. Это и есть наша главная цель", — сказал он.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" продолжает активно реализовываться в регионе. В 2025 году на её реализацию предусмотрено более 1,8 млрд рублей, в том числе почти 1,4 млрд — из федерального бюджета и около 400 млн — из областного.

В текущем году в рамках программы уже реализовано 145 проектов по благоустройству, построено три дороги к объектам агропромышленного комплекса. Также ведётся строительство 53 индивидуальных жилых домов, из которых 50 — в рамках переходящего жилого комплекса с инженерной инфраструктурой.

Кроме того, стартовала реализация трёх крупных проектов комплексного развития сельских территорий. В селе Большое Болдино, посёлке Вознесенское и городе Семёнов планируется строительство новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

