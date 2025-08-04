Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Общество

Четыре детсада капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году

14 августа 2025 14:42  [129] Общество
4 детсада капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде в 2025 году будут капитально отремонтированы 4 детских сада. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте строительства и капитального ремонта. 

По его данным, работы ведутся в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Так, в МБДОУ "Детский сад №166" ремонтируют фасад, а в детских садах №97 и №208 "Комаровский" — кровлю. Еще по одному объекту заказчиком выступает депобр, информацию по нему не предоставили.

Кроме того, капитальные ремонты начаты в 7 школах и двух учреждениях допобразования. Заказчиками работ являются департамент строительства и капитального ремонта, департамент образования и сами учреждения.

Также, с 2025 года реализуются мероприятия по строительству сразу нескольких новых детских садов в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" нацпроекта "Семья". Новые дошкольные учреждения появятся на улице Ванеева у дома №22, в жилом комплексе "Торпедо", в районе деревни Кузнечиха на территории застройки "Север – Север", а также в ЖК "Зенит-2" — в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова и Медицинской. 

Финансирование строительства обеспечено за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов в областном центре: на улице Ванеева возле дома №221 и в жилом комплексе "Торпедо". Еще один будет возведен возле деревни Кузнечихи на территории "Север-Север". 

Также стало известно, что четыре новые школы на 4,7 тысячи мест откроются в Нижегородской области к началу учебного года. Из них три - в Нижнем Новгороде. 

