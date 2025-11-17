Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков Общество

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый закон, который с 2026 года вводит обязательное заключение договора о целевом обучении в ординатуру для медицинских работников перед прохождением итоговой аттестации. Об этом сообщил 360.ru.

Закон расширяет полномочия региональных органов власти в области здравоохранения. Теперь они обязаны создавать условия для наставничества и трудоустройства молодых специалистов, а также предоставлять им дополнительные социальные гарантии.

Также расширен перечень организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения. В список включены медицинские учреждения, участвующие в программе бесплатного оказания медицинской помощи населению.

Федеральный Минздрав утвердит стандарты квалификации для медицинских работников. После завершения периода наставничества, который не может превышать три года, молодые специалисты должны пройти процедуру периодической аккредитации. Сроки прохождения наставничества будут зависеть от места работы и специальности, и их также определит ведомство.

Отметим, что изначально Минздрав предлагал сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми.