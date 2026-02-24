Производство мяса в Нижегородской области выросло на 18% за год Общество

Сельскохозяйственные организации Нижегородской области увеличили объемы производства продукции животноводства в начале 2026 года. Об этом сообщили в Нижегородстате.

В январе предприятия региона произвели 17 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре мясного производства почти половину объема заняла птица — 49%. На свинину пришлось 42%, еще 9% составило мясо крупного рогатого скота.

67% продукции от общего областного показателя было произведено в Павловском, Ардатовском и Большемурашкинском округах.

Положительная динамика отмечена и в молочном животноводстве. За январь сельхозпроизводители надоили 52 тысячи тонн молока, что соответствует 103% к уровню прошлого года.

Наибольшие объемы молока обеспечили хозяйства Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского муниципальных округов.

Средний надой на одну корову по области составил 734 килограмма. Это на 4% выше показателя января прошлого года.

Ранее сообщалось, что переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%.