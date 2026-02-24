Более 111 тысяч услуг было оказано предпринимателям в МФЦ Нижегородской области в 2025 году

Фото:
Более 111 тысяч обращений от нижегородских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было принято в отделениях многофункциональных центров Нижегородской области в 2025 году.
Одними из самых востребованных в минувшем году стали услуги Росреестра.
«С начала 2025 года мы ведем статистику посещения МФЦ нижегородскими предпринимателями по услугам Росреестра — это больше 45 процентов всех обращений. Наша совместная с коллегами задача - сделать процедуру получения этих услуг максимально простой для граждан. Перед поездкой в отделение многофункционального центра мы всегда предлагаем позвонить по телефону нашей «горячей линии» и уточнить все нюансы подачи документов, чтобы заявитель мог сэкономить свое время при получении услуги», - отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.
Чаще всего в МФЦ обращались также по вопросам регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
«Согласно новым правилам, с 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.
Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области https://www.umfc-no.ru.
Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону 8 (831) 422-14-21.
Напомним, что поддержка бизнеса соответствует задачам нацпроекта «
Получить консультацию по доступным мерам поддержки для предприятий и бизнеса в Нижегородской области, задать вопросы о реализации инвестиционных проектов можно, позвонив по номеру единой горячей линии: 0052. Предприниматели также могут оставить обращения с помощью платформы «обратной связи» на портале «Госуслуги» https://www.
