Маркетолог Лунина объяснила, как закупаться на распродажах "чёрной пятницы" Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Осенью 2025 года в России состоится масштабный шопинг-ивент — "чёрная пятница". Это период глобальных распродаж, когда магазины предлагают товары со значительными скидками. Однако, чтобы извлечь максимальную выгоду, нужно заранее подготовиться, рассказала 360.ru маркетолог Елизавета Лунина.

"Чёрная пятница" зародилась в США, где её проводили после Дня благодарения. В 2025 году она пройдёт 28 ноября. Некоторые ретейлеры начинают распродажи раньше, чтобы привлечь больше покупателей. В США магазины открываются в 5 утра, а некоторые — даже в полночь, предлагая скидки до 80% на первые покупки.

В России "чёрная пятница" стала популярной в 2010-х годах: самая первая распродажа под эгидой Black Friday прошла 6 декабря 2013 года. С развитием интернет-торговли ноябрь стал тесно ассоциироваться с выгодными покупками.

Многие российские бренды используют термин "чёрная пятница" для распродаж в течение всего года, что затрудняет определение настоящего начала сезона скидок.

В "чёрную пятницу" можно выгодно приобрести товары в следующих категориях:

Гаджеты и электроника для дома. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и крупная техника часто продаются со скидками до себестоимости. Это отличная возможность сэкономить на дорогостоящих покупках. Бытовая техника. Роботы-пылесосы, увлажнители, системы умного климата и другая техника могут стоить на 30–40% дешевле. Брендовая одежда и обувь. В фирменных магазинах можно найти качественные вещи со скидками, которые прослужат не один сезон. Премиальная косметика и парфюмерия. Люксовые бренды предлагают скидки на фирменные наборы ухода, включающие несколько продуктов. Товары для хобби и саморазвития. Профессиональные наборы для живописи, музыкальные инструменты, подписки на образовательные платформы — всё это можно приобрести со значительными скидками.

Маркетплейсы — одна из главных площадок для "чёрной пятницы". Однако здесь важно быть внимательным, так как скидки могут быть неоднородными. Некоторые продавцы завышают цены перед распродажей, а затем предлагают якобы акционные товары.

Лунина советует заранее изучить цены на интересующие товары, использовать приложения для сравнения и искать скидки на других платформах.

Советы по подготовке к "чёрной пятнице"

Составьте список покупок. Это поможет избежать импульсивных трат и сосредоточиться на действительно нужных вещах. Изучите предложения заранее. Лучше всего сделать это за один-два месяца до распродажи. Продумайте бюджет. Определите, сколько вы готовы потратить, чтобы не выйти за рамки своих финансовых возможностей. Не поддавайтесь панике. "Чёрная пятница" — это время, когда магазины стимулируют продажи. Важно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Используйте приложения для сравнения цен. Это поможет найти наиболее выгодные предложения и избежать переплат.