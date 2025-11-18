Маркетолог Лунина объяснила, как закупаться на распродажах "чёрной пятницы"

Фото:
Осенью 2025 года в России состоится масштабный шопинг-ивент — "чёрная пятница". Это период глобальных распродаж, когда магазины предлагают товары со значительными скидками. Однако, чтобы извлечь максимальную выгоду, нужно заранее подготовиться, рассказала 360.ru маркетолог Елизавета Лунина.
"Чёрная пятница" зародилась в США, где её проводили после Дня благодарения. В 2025 году она пройдёт 28 ноября. Некоторые ретейлеры начинают распродажи раньше, чтобы привлечь больше покупателей. В США магазины открываются в 5 утра, а некоторые — даже в полночь, предлагая скидки до 80% на первые покупки.
В России "чёрная пятница" стала популярной в 2010-х годах: самая первая распродажа под эгидой Black Friday прошла 6 декабря 2013 года. С развитием интернет-торговли ноябрь стал тесно ассоциироваться с выгодными покупками.
Многие российские бренды используют термин "чёрная пятница" для распродаж в течение всего года, что затрудняет определение настоящего начала сезона скидок.
В "чёрную пятницу" можно выгодно приобрести товары в следующих категориях:
Гаджеты и электроника для дома. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и крупная техника часто продаются со скидками до себестоимости. Это отличная возможность сэкономить на дорогостоящих покупках.
Бытовая техника. Роботы-пылесосы, увлажнители, системы умного климата и другая техника могут стоить на 30–40% дешевле.
Брендовая одежда и обувь. В фирменных магазинах можно найти качественные вещи со скидками, которые прослужат не один сезон.
Премиальная косметика и парфюмерия. Люксовые бренды предлагают скидки на фирменные наборы ухода, включающие несколько продуктов.
Товары для хобби и саморазвития. Профессиональные наборы для живописи, музыкальные инструменты, подписки на образовательные платформы — всё это можно приобрести со значительными скидками.
Маркетплейсы — одна из главных площадок для "чёрной пятницы". Однако здесь важно быть внимательным, так как скидки могут быть неоднородными. Некоторые продавцы завышают цены перед распродажей, а затем предлагают якобы акционные товары.
Лунина советует заранее изучить цены на интересующие товары, использовать приложения для сравнения и искать скидки на других платформах.
Советы по подготовке к "чёрной пятнице"
Составьте список покупок. Это поможет избежать импульсивных трат и сосредоточиться на действительно нужных вещах.
Изучите предложения заранее. Лучше всего сделать это за один-два месяца до распродажи.
Продумайте бюджет. Определите, сколько вы готовы потратить, чтобы не выйти за рамки своих финансовых возможностей.
Не поддавайтесь панике. "Чёрная пятница" — это время, когда магазины стимулируют продажи. Важно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения.
Используйте приложения для сравнения цен. Это поможет найти наиболее выгодные предложения и избежать переплат.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+