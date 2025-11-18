Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Автоэксперт Кисенков рассказал, чем опасен дефект руля в новых Lada Vesta

Фото: с сайта lada.ru

Владельцы новых автомобилей Lada Vesta 2025 года выпуска с двигателем 1,6 литра и вариатором массово жалуются на сильную вибрацию руля во время движения. По этой причине становится сложно управлять автомобилем. Один из владельцев автомобиля продемонстрировал серьёзность проблемы в видеоролике, где бутылка воды не могла удержаться на трясущемся руле.

Автоэксперт Василий Кисенков в интервью 360.ru объяснил, что это явление связано с работой подушек двигателя и может привести к ускоренному износу различных компонентов автомобиля.

Хотя вибрация сама по себе не представляет прямой угрозы для безопасности водителя, её длительное воздействие может негативно сказаться на состоянии транспортного средства. Кисенков подчеркнул, что при продолжительной вибрации детали, соприкасающиеся с двигателем, подвергаются чрезмерному износу. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу из строя коробки передач, шасси и системы рулевого управления. В результате срок службы этих агрегатов значительно сокращается.

Эксперт также отметил, что в России важно создать систему контроля качества автомобильных компонентов. Это позволит предотвратить использование некачественных деталей и минимизировать риск возникновения подобных проблем в будущем.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных