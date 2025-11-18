"Молодая Гвардия Единой России" отметила 20-летие Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональные отделения организации открыты во всех субъектах страны, в том числе – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно МГЕР проводит несколько десятков тысяч мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней.

Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач «Молодая Гвардия Единой России» заслужила высокий авторитет и признание, подчеркнул Президент Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания МГЕР.

За минувшие годы организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодёжных объединений страны, отметил глава государства.

«Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, в экономике и социальной сфере, активно включаются в партийную работу «Единой России», в реализацию востребованных патриотических, волонтёрских, благотворительных, просветительских проектов», — говорится в приветствии, которое зачитал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском образовательном слёте МГЕР.

Президент отметил ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую молодогвардейцы оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям исторических регионов.

«Особые слова благодарности — молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество. Уверен, что и впредь «Молодая Гвардия Единой России» будет укреплять свой созидательный потенциал, привлекать в свои ряды энергичную, неравнодушную молодёжь. Желаю вам всего самого доброго!» — поздравил Владимир Путин.

В свою очередь Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за такой большой и очень важный для страны отрезок времени молодёжное крыло партии заняло своё, особое место в российской политике.

«Организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма. Вы делаете сейчас самое главное, чтобы сохранить особые, священные для нас ценности и традиции: помогаете молодёжи обрести правильные ориентиры в жизни. Помогаете, по сути, своим примером. Любовь к Родине – это конкретные дела. Это активная работа, чтобы страна развивалась во благо Отечества, её граждан. И самое главное, что «Молодая Гвардия» доказывает это своим примером ежедневно. В том числе, конечно, и теми гуманитарными проектами, гуманитарной миссией, которую «Молодая Гвардия» ведёт. Молодогвардейцы поддерживают наших бойцов. В поздравлении Президента об этом говорилось, и я ещё раз хочу это отметить — поддерживают наших бойцов, которые сейчас на передовой», — сказал он.

Не менее важно то, что активисты МГЕР делают, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, отметил Председатель «Единой России».

«В волонтёрской работе приняли участие уже более 6,5 тысяч человек. Наша особая гордость – это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтёрской Роты» это более 300 человек. Ещё раз хочу им выразить искреннюю благодарность. Очевидно, что все эти ребята — достойные продолжатели дела, которые вели их родственники, близкие люди, деды, прадеды — Герои прошлых лет. И они, безусловно, пользуются заслуженным авторитетом среди своих соратников. И не только внутри «Молодой Гвардии», конечно, а среди вообще всех ровесников. Наша задача — вместе с теми, кто сейчас на передовой, приближать Победу», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи.

«У нас сегодня задача думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы она была действительно независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки и беспилотники — те же, которые мы уже делаем, возможно, лучше, чем другие страны. Для этого необходимы новые материалы, микро- и макроэлектроника, химические, биотехнологические и медицинские технологии. Это задел на будущее, и этим тоже очень важно заниматься. Для этого нужно поддерживать профессиональное развитие молодых людей и формировать высококвалифицированный кадровый резерв в разных отраслях», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что организация служит надёжным кадровым резервом партии, и в этом году более 200 представителей «Молодой Гвардии» стали депутатами по итогам ЕДГ-2025.

«Немаловажно, что многие из них, из вас, сумели превзойти на выборах более опытных политиков. Это показатель огромного потенциала нашей молодёжи. В следующем году нас ждут большие выборы, выборы в Госдуму. Ваша задача — активно включиться в проведение избирательной кампании», — сказал он.

«Молодая Гвардия» сумела доказать, что молодёжь способна думать о будущем, добавил Дмитрий Медведев.

«Не просто учиться или развлекаться, а думать о будущем. Строить это будущее собственными руками. Сражаться на передовой, работать добровольцами, получать новые знания, становиться настоящими профессионалами, настоящими гражданами большой, великой страны, отдавать все силы на благо Родины. Спасибо вам за ежедневный труд, за преданность общему делу», — сказал он.

В заключение Дмитрий Медведев заявил: истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии Единой России» было абсолютно верным.

«Я прямо скажу — в самые трудные периоды истории нашей страны, в самую трудную годину, в самые сложные временные отрезки «Молодая Гвардия» действительно вышла на передовую. Вы потом и кровью доказали то, что вы — настоящие сыны и дочери нашего Великого Отечества. Я поздравляю вас с 20-летием. Вы — молодцы. Ну, а Победа — Победа за нами!» — резюмировал Председатель партии.

В Москве в праздничных мероприятиях, посвященных 20-летию МГЕР, приняли участие делегаты из Нижегородской области. Активисты регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» присутствовали на слёте в полном составе.

«Слет Молодой Гвардии показал будущее политики России! "Живой зал", открытая поддержка политики национального лидера Владимира Путина, ядро активной идеологически подкованной молодежи России! Международное признание, 102 гуманитарные миссии, 6600 волонтеров, оказавших помощь мирным жителям на Донбассе! 300 воинов, которые с оружием в руках пошли на фронт отстаивать суверенитет Отечества! Мы — сильнейшая молодежная политическая сила в стране. А это значит, что на наших плечах лежит особая ответственность перед партией и народом России!

Мероприятие в Москве вдохновило нас мощной атмосферой единства. Скоро проведем в нашем регионе итоговое мероприятие за 2025 год, где предложим план патриотической работы с молодежью на 2026 год. Региональное отделение Нижегородской области входит в пятерку сильнейших отделений в стране. С учетом высоких результатов, Центральный штаб ставит перед нами задачу — участие и победа в выборах муниципального, регионального и федерального уровня. Уверен, наша команда, при поддержке партии «Единая Россия», справится», — подчеркнул ветеран СВО, лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.

Нижегородское отделение «Молодой Гвардии Единой России» работает в тесном контакте с региональным отделением партии. Совместные проекты в различных сферах социальной и общественной жизни, а также поддержка участников СВО и членов их семей, жителей освобожденных и приграничных территорий — оказывают заметное позитивное влияние на развитие региона и страны.

«Для Нижегородской области „Молодая Гвардия“ стала настоящей кузницей кадров и драйвером молодёжных инициатив. Мы видим, как ребята растут от волонтёрских акций до серьёзных политических проектов, беря на себя ответственность за развитие региона. Их энергия и целеустремлённость — это тот ресурс, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее. От всей души желаю организации новых свершений и талантливых последователей!», — поздравил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.