Вопросы реабилитации торфяных месторождений обсудили на комитете ЗСНО по экологии

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам 18 ноября депутаты обсудили работу по экологической реабилитации и обводнению торфяных месторождений Нижегородской области в целях предотвращения пожаров и смягчения изменения климата. Председатель регионального парламента Евгений Люлин отметил, что такая работа в регионе ведется планомерно и требует индивидуального подхода к каждому объекту. В заседании принял участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев.

«Предотвращение лесных пожаров – вопрос нашей общей безопасности. Опыт прошлых лет, особенно пожары в Выксунском районе Нижегородской области летом 2010 года, заставили кардинально пересмотреть подходы к защите лесов от пожаров. Сегодня в регионе активно используются передовые технологии – системы видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В июне 2023 года между правительством региона и ПАО «СИБУР Холдинг» был заключен меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, в том числе по реализации климатических проектов по обводнению осушенных торфяных месторождений. В течение 2024 года в рамках меморандума проводилось обследование участков перспективных для обводнения торфяных месторождений на предмет возможности и целесообразности реализации климатических проектов.

В частности, на территории городского округа Арзамас такие участки вовлечены в хозяйственный оборот – на них ведется сельскохозяйственная деятельность либо они используются для ведения личного подсобного хозяйства. Поэтому климатические проекты там не могут быть реализованы. В Павловском муниципальном округе участки торфяных месторождений обводнены.

На сегодняшний день не обследованы участки торфяных месторождений в городском округе Выксе. После проведения анализа будет принято решение о целесообразности обводнения.

В распоряжении профильных министерств и ведомств имеется подробная карта всех торфяных месторождений региона. 29 объектов, по мнению муниципалитетов, нуждаются в обводнении. Эта информация может быть использована для дальнейшей работы.

«Задача по обводнению отработанных торфяников, которых в регионе насчитывается свыше 200, очень непростая. В свое время у нас было огромное количество торфяных болот, часть из них осушалась. С одной стороны, было бы правильно вернуть их в первоначальное состояние. Но за долгие годы на этих территориях сложилась особая экологическая обстановка, там проживают различные виды животных, выросли новые растения, часть из которых внесены в Красную книгу. Важно подходить к этой работе с особой осторожностью», – отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.