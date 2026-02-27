Эксклюзив
Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил военных с Днем ССО

27 февраля 2026 10:05 Общество
Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил военных с Днем ССО

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.

Глава региона отметил, что бойцы ССО решают задачи, напрямую связанные с безопасностью страны, и действуют решительно в самых разных ситуациях.

"Во многом благодаря вашей слаженной работе обеспечивается защита национальных интересов России", – подчеркнул он.

Никитин напомнил, что за плечами подразделений – десятки блестяще проведенных операций, борьба с бандформированиями и антитеррористическая деятельность. Также он указал, что в настоящее время военнослужащие ССО защищают государство в зоне проведения СВО.

Отдельно губернатор поблагодарил нижегородцев, проходящих службу в составе Сил специальных операций, за выполнение задач государственной важности.

"Ваша служба – это каждодневный подвиг, который не всегда виден, но всегда ощутим. Желаю вам успешного достижения всех целей, силы духа и крепкого здоровья!" - сказал Глеб Никитин.

День Сил специальных операций ВС РФ отмечается в России 27 февраля. Памятная дата учреждена Указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года в честь бойцов ССО, обеспечивших безопасность проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией, а также выполняющих иные задачи по защите интересов РФ как внутри страны, так и за ее пределами.

Теги:
Глеб Никитин Праздники СВО
