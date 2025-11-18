Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

18 ноября 2025 18:04 Общество
Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области в рамках всероссийской акции Сохраним лес

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Более 300 тысяч сеянцев хвойных пород на площади 87 гектаров было высажено в нынешнем сезоне в Нижегородской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Как сообщили в минлесхозе Нижегородской области, всего проведено 25 посадочных мероприятий. 

Акция «Сохраним лес» - это крупнейшая российская инициатива в области лесовосстановления, он проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Задача акции - посадка 70 млн деревьев в России ежегодно, компенсация последствий лесных пожаров, а также привлечение внимания людей к бережному отношению к лесным ресурсам.

«Ежегодно посадки проходят на территории каждого лесничества нашего региона и привлекают всё большее число неравнодушных жителей. За этот сезон к акции присоединилось более 1000 человек. Каждое посаженное дерево становится живым свидетельством нашего вклада в будущее природы.

Значение таких мероприятий значительно шире экологической пользы: коллективные посадки леса объединяют сердца и усилия людей разных поколений, формируют чувство ответственности перед природой и прививают детям понимание важности сохранения окружающей среды», – отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

С момента старта акции в 2019 году в Нижегородской области силами сотрудников лесничеств и волонтёров высажено более 7 млн сеянцев, участие в мероприятиях приняли более 10 тысяч человек.

Организаторами акции выступают АНО «Сад памяти», всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Партнёр акции «Сохраним лес» в 2025 году – госкорпорация «Росатом».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

Лесное хозяйство Минлесхоз Нацпроект
