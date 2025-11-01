Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижегородской области начал работу анонимный онлайн-чат психологической поддержки "Мы с тобой онлайн". Инициатива реализована министерством образования и науки региона и направлена на помощь подросткам, столкнувшимся с эмоциональными трудностями.

Ранее проект анонсировал министр образования региона Михаил Пучков.

Чат доступен ежедневно с 15:00 до 21:00. В это время дети и подростки могут анонимно пообщаться с квалифицированными специалистами, чтобы поделиться своими переживаниями и получить поддержку.

В региональном минобрнауки подчеркнули, что обратиться за помощью можно в любом эмоциональном состоянии и в разных ситуациях: непростые отношения с близкими или друзьями, самоповреждение или мысли о суициде, сложные жизненные ситуации, проблемы в школе или с самооценкой.

Родителей также призывают обратить внимание на эмоциональное состояние своих детей. Если вы замечаете, что подросток переживает трудности, расскажите ему о чате — ваша поддержка может стать первым шагом к решению проблемы.

Помимо чата, продолжает работать телефон доверия — 8-800-2000-122, а также короткий номер 124. Все обращения остаются анонимными.

Напомним, недавно общественный резонанс вызвал случай буллинга шестиклассницы в одной из школ Ветлужского района. Сначала над девочкой издевались в школе, а затем оскорбления перешли в Telegram-канал, который читали сотни пользователей.