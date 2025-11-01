Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 11:31Станислав Соболькин: "Такие программы, как "Герои. Нижегородская область", нужны в каждом регионе России"
01 ноября 2025 11:05Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области
01 ноября 2025 10:50Вылов рыбы в Нижегородской области увеличился на 51 тонну
01 ноября 2025 10:33Нижегородские общественные наблюдатели примут участие во Всероссийском конгрессе
01 ноября 2025 10:25За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости
01 ноября 2025 10:07Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
01 ноября 2025 09:45Чем сейчас занимается экс-гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов
01 ноября 2025 09:23Молодёжь "Т Плюс" определила ключевые направления развития сообщества на корпоративном форуме в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 09:00Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 08:00Нижегородских водителей общественного транспорта обяжут соблюдать дресс-код
Общество

Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области

01 ноября 2025 11:05 Общество
Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижегородской области начал работу анонимный онлайн-чат психологической поддержки "Мы с тобой онлайн". Инициатива реализована министерством образования и науки региона и направлена на помощь подросткам, столкнувшимся с эмоциональными трудностями.

Ранее проект анонсировал министр образования региона Михаил Пучков.

Чат доступен ежедневно с 15:00 до 21:00. В это время дети и подростки могут анонимно пообщаться с квалифицированными специалистами, чтобы поделиться своими переживаниями и получить поддержку.

В региональном минобрнауки подчеркнули, что обратиться за помощью можно в любом эмоциональном состоянии и в разных ситуациях: непростые отношения с близкими или друзьями, самоповреждение или мысли о суициде, сложные жизненные ситуации, проблемы в школе или с самооценкой.

Родителей также призывают обратить внимание на эмоциональное состояние своих детей. Если вы замечаете, что подросток переживает трудности, расскажите ему о чате — ваша поддержка может стать первым шагом к решению проблемы.

Помимо чата, продолжает работать телефон доверия — 8-800-2000-122, а также короткий номер 124. Все обращения остаются анонимными.

Напомним, недавно общественный резонанс вызвал случай буллинга шестиклассницы в одной из школ Ветлужского района. Сначала над девочкой издевались в школе, а затем оскорбления перешли в Telegram-канал, который читали сотни пользователей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Минобрнауки Школы
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
24 сентября 2025 11:46Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных