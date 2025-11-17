Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Нижегородским родителям и детям напомнили о правилах безопасности

17 ноября 2025 18:20 Общество
Нижегородским родителям напомнили о важности обучения детей безопасности

Фото: Национальный антитеррористический комитет России

СУ СК России по Нижегородской области напомнило родителям о важности обучения детей правилам безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.

Игрушка, телефон, коробка конфет или даже обычный пакет — всё это может представлять угрозу. Особенно если вещь оставлена в людном месте: у школы, на детской площадке, в транспорте или торговом центре.

Следователи напоминают: важно, чтобы дети знали простые правила безопасности:

  • не поднимать с земли незнакомые предметы;
  • не брать в руки оставленные вещи в транспорте, на улице, в магазинах, на скамейках и в других общественных местах.

Опасность могут представлять любые предметы: деньги, пакеты, коробки, телефоны, флешки, игрушки, бутылки с жидкостью, конфеты, спичечные коробки и т.п.

Если ребенок заметил подозрительный предмет, он должен немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым — педагогам, охране школы, водителю транспорта или сотрудникам административного учреждения. После этого нужно позвонить в экстренную службу: 101, 102 или 112.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой проявлять бдительность и серьезно относиться к вопросам безопасности. Знание простых правил поможет ребенку уверенно действовать в нестандартной ситуации и защитить себя.

Ранее нижегородцам напомнили, как действовать при атаке БПЛА.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных