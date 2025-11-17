Нижегородским родителям и детям напомнили о правилах безопасности

Фото:
СУ СК России по Нижегородской области напомнило родителям о важности обучения детей правилам безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
Игрушка, телефон, коробка конфет или даже обычный пакет — всё это может представлять угрозу. Особенно если вещь оставлена в людном месте: у школы, на детской площадке, в транспорте или торговом центре.
Следователи напоминают: важно, чтобы дети знали простые правила безопасности:
Опасность могут представлять любые предметы: деньги, пакеты, коробки, телефоны, флешки, игрушки, бутылки с жидкостью, конфеты, спичечные коробки и т.п.
Если ребенок заметил подозрительный предмет, он должен немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым — педагогам, охране школы, водителю транспорта или сотрудникам административного учреждения. После этого нужно позвонить в экстренную службу: 101, 102 или 112.
Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой проявлять бдительность и серьезно относиться к вопросам безопасности. Знание простых правил поможет ребенку уверенно действовать в нестандартной ситуации и защитить себя.
