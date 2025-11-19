Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету Общество

Фото: Сергей Мыльников

Цифровая экосистема МТС развернула дополнительные базовые станции в районе коливингов ИТ-кампуса на Больших Оврагах в Нижнем Новгороде. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен во всех 18 жилых корпусах, где смогут проживать около полутора тысяч студентов.

Сейчас в коливингах живут студенты ИТ-направлений нижегородских вузов и участники сетевых программ ИТ-университета. На территории кампуса были запущены две современные базовые станции, встроенные непосредственно в смарт-опоры. Такое инженерное решение позволило обеспечить быстрый мобильный интернет во всех общежитиях, а также в пространствах для спорта, творчества и совместной учебы, при этом сохранив эстетичный внешний облик кампуса и дизайн окружающей среды.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что участие компании в развитии ИТ-кампуса помогает обеспечить будущих ИТ-специалистов качественной цифровой инфраструктурой и поддерживает развитие региональной ИТ-сферы. По его словам, в перспективе на территории кампуса могут быть внедрены и другие решения из портфеля B2B-услуг оператора, в том числе платформа для безопасных онлайн-коммуникаций и совместной работы студенческих команд, а также облачные сервисы для развертывания учебных платформ и ИТ-лабораторий, хранения данных и масштабирования вычислительных ресурсов.

Андрей Белов также напомнил, что компания регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие ИТ-отрасли и поддержку технологических инициатив студентов в разных городах России, включая Нижний Новгород. В их числе — крупный ИТ-фестиваль "Система Фест" (18) и конференция True Tech Hub "Мир ИТ изнутри" (18+), которые в этом году прошли в Нижнем Новгороде и собрали более полутора тысяч молодых специалистов.