500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Межрегиональный туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием" расширяет маршруты. 18 ноября из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ушел специальный поезд, на котором в северную столицу отправились около 500 школьников и студентов. В программе поездки – знакомство с подвигом жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что на этот раз спецрейс организован совместно с проектом "Больше, чем урок" в рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Он отметил, что флагманский региональный проект "Уроки с путешествием" уже стал популярным среди школьников и их родителей. За два года с его помощью в образовательные поездки в Волгоград отправились более 25 тысяч ребят, а в мае этого года еще около 600 школьников посетили Брест и Минск в Республике Беларусь. Сейчас, по словам главы региона, проект выходит на новый уровень: при поддержке общероссийской программы "Больше, чем путешествие" и нацпроекта "Молодежь и дети" в Санкт-Петербург отправляются еще почти полтысячи юных нижегородцев.

Глеб Никитин подчеркнул, что, как уроженцу Санкт-Петербурга, ему особенно важно, что дети смогут глубже познакомиться с историей города-героя. В программу поездки включены разные исторические периоды, в том числе темы блокады Ленинграда и прорыва блокады. Он выразил уверенность, что путешествие станет стимулом к более серьезному изучению истории и укрепит у ребят чувство гордости за страну. Губернатор напомнил, что главная цель проекта – воспитывать настоящих патриотов, которые будут помнить о подвиге предков и стремиться трудиться на благо России.

Проводить юных участников проекта на вокзал пришли заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, заместитель руководителя АНО "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев, начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и министр молодежной политики области Светлана Ануфриева.

Андрей Чечерин, обращаясь к школьникам и студентам, назвал отправку нового спецрейса "Уроков с путешествием" важным событием и подчеркнул, что эта поездка стала для ребят заслуженной наградой за успехи в учебе, спорте и патриотической деятельности. Он пожелал им ярких впечатлений и призвал по возвращении делиться опытом со сверстниками, напомнив, что уважение к истории, своим корням и любовь к Родине являются основой для дальнейшего развития.

Станислав Киреев отметил, что знакомство с культурным и историческим наследием страны должно быть органичной частью образовательного процесса. По его словам, посещение мест, где происходили ключевые события, помогает молодым людям глубже понять национальную культуру, почувствовать связь поколений и выразить уважение к старшим. Он подчеркнул, что такие поездки формируют подлинный патриотизм и мотивируют молодежь участвовать в сохранении исторических и культурных ценностей.

В министерстве образования и науки Нижегородской области рассказали, что в составе делегации – ребята из разных районов региона: десятиклассники 50 школ и первокурсники 15 колледжей и техникумов. Среди участников – победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, активисты движения "Пост №1", участники Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", Юнармейского сбора "Гвардеец" ПФО, Спартакиады кадетских корпусов ПФО "Кадет Приволжья", Всероссийского конкурса краеведческих работ "Отечество: история, культура, природа, этнос", фестиваля музейных экспозиций "Без срока давности", общественного проекта "Герои Отечества" и других мероприятий.

Во время пути педагоги-наставники проведут для участников поездки уроки истории прямо в вагонах.

Школьникам и студентам выдадут специальные рабочие тетради, чтобы помочь лучше усвоить и закрепить материал.

Своими ожиданиями от поездки поделились и сопровождающие, и участники. Старший воспитатель Нижегородской кадетской школы имени Героя России Гурова Игоря Владимировича Запир Рабаданов напомнил, что кадеты – это будущие военные и защитники страны. По его словам, в поездку отобрали лучших воспитанников, чтобы они изучали историю, лучше знали ее и по-настоящему любили Родину. Он рассказал, что уже участвовал в сопровождении детей в Волгоград в рамках проекта "Уроки с путешествием" и уверен, что новая поездка будет не менее интересной.

Ученик 10 класса Кадетской школы-интерната имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова Александр Андрющенко признался, что впервые отправляется в Петербург и считает, что каждый должен знать историю своей страны. Ему особенно интересно увидеть город и его достопримечательности и узнать больше о его прошлом.

Проект "Уроки с путешествием" стартовал в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Инициативу поддержали губернаторы Нижегородской и Волгоградской областей Глеб Никитин и Андрей Бочаров. Организация специального рейса в Минск и Брест в рамках проекта получила поддержку президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Реализация проекта способствует развитию молодежного туризма, что является одной из задач национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.