Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 13:02Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области
19 ноября 2025 13:00В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО
19 ноября 2025 12:50Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась
19 ноября 2025 12:39Беспалов призвал усилить работу нижегородских административных инспекций
19 ноября 2025 12:28500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга
19 ноября 2025 11:42Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 11:00Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области
19 ноября 2025 10:47Михаил Пучков: "Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может!"
Общество

500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга

19 ноября 2025 12:28 Общество
500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Межрегиональный туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием" расширяет маршруты. 18 ноября из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ушел специальный поезд, на котором в северную столицу отправились около 500 школьников и студентов. В программе поездки – знакомство с подвигом жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что на этот раз спецрейс организован совместно с проектом "Больше, чем урок" в рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Он отметил, что флагманский региональный проект "Уроки с путешествием" уже стал популярным среди школьников и их родителей. За два года с его помощью в образовательные поездки в Волгоград отправились более 25 тысяч ребят, а в мае этого года еще около 600 школьников посетили Брест и Минск в Республике Беларусь. Сейчас, по словам главы региона, проект выходит на новый уровень: при поддержке общероссийской программы "Больше, чем путешествие" и нацпроекта "Молодежь и дети" в Санкт-Петербург отправляются еще почти полтысячи юных нижегородцев.

Глеб Никитин подчеркнул, что, как уроженцу Санкт-Петербурга, ему особенно важно, что дети смогут глубже познакомиться с историей города-героя. В программу поездки включены разные исторические периоды, в том числе темы блокады Ленинграда и прорыва блокады. Он выразил уверенность, что путешествие станет стимулом к более серьезному изучению истории и укрепит у ребят чувство гордости за страну. Губернатор напомнил, что главная цель проекта – воспитывать настоящих патриотов, которые будут помнить о подвиге предков и стремиться трудиться на благо России.

Проводить юных участников проекта на вокзал пришли заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, заместитель руководителя АНО "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев, начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и министр молодежной политики области Светлана Ануфриева.

Андрей Чечерин, обращаясь к школьникам и студентам, назвал отправку нового спецрейса "Уроков с путешествием" важным событием и подчеркнул, что эта поездка стала для ребят заслуженной наградой за успехи в учебе, спорте и патриотической деятельности. Он пожелал им ярких впечатлений и призвал по возвращении делиться опытом со сверстниками, напомнив, что уважение к истории, своим корням и любовь к Родине являются основой для дальнейшего развития.

Станислав Киреев отметил, что знакомство с культурным и историческим наследием страны должно быть органичной частью образовательного процесса. По его словам, посещение мест, где происходили ключевые события, помогает молодым людям глубже понять национальную культуру, почувствовать связь поколений и выразить уважение к старшим. Он подчеркнул, что такие поездки формируют подлинный патриотизм и мотивируют молодежь участвовать в сохранении исторических и культурных ценностей.

В министерстве образования и науки Нижегородской области рассказали, что в составе делегации – ребята из разных районов региона: десятиклассники 50 школ и первокурсники 15 колледжей и техникумов. Среди участников – победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, активисты движения "Пост №1", участники Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", Юнармейского сбора "Гвардеец" ПФО, Спартакиады кадетских корпусов ПФО "Кадет Приволжья", Всероссийского конкурса краеведческих работ "Отечество: история, культура, природа, этнос", фестиваля музейных экспозиций "Без срока давности", общественного проекта "Герои Отечества" и других мероприятий.

Во время пути педагоги-наставники проведут для участников поездки уроки истории прямо в вагонах.

Школьникам и студентам выдадут специальные рабочие тетради, чтобы помочь лучше усвоить и закрепить материал.

Своими ожиданиями от поездки поделились и сопровождающие, и участники. Старший воспитатель Нижегородской кадетской школы имени Героя России Гурова Игоря Владимировича Запир Рабаданов напомнил, что кадеты – это будущие военные и защитники страны. По его словам, в поездку отобрали лучших воспитанников, чтобы они изучали историю, лучше знали ее и по-настоящему любили Родину. Он рассказал, что уже участвовал в сопровождении детей в Волгоград в рамках проекта "Уроки с путешествием" и уверен, что новая поездка будет не менее интересной.

Ученик 10 класса Кадетской школы-интерната имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова Александр Андрющенко признался, что впервые отправляется в Петербург и считает, что каждый должен знать историю своей страны. Ему особенно интересно увидеть город и его достопримечательности и узнать больше о его прошлом.

Проект "Уроки с путешествием" стартовал в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Инициативу поддержали губернаторы Нижегородской и Волгоградской областей Глеб Никитин и Андрей Бочаров. Организация специального рейса в Минск и Брест в рамках проекта получила поддержку президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Реализация проекта способствует развитию молодежного туризма, что является одной из задач национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Нацпроект Уроки с путешествием
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных