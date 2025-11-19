Нижегородцы могут заявиться на премию "Служение" до 21 ноября

Нижегородцы могут подать заявки на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение" (12+) до 21 ноября.
Учрежденная президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, премия присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.
Количество индивидуальных и командных заявок на третью премию уже превысило 48 тысяч, что говорит о высокой вовлеченности участников и эффективной командной работе в муниципальном секторе по всей стране.
Активно продолжают поступать заявки из регионов Донбасса и Новороссии. На сегодняшний день из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подано более 800 заявок.
Самыми востребованными стали три номинации: "Великое наследие для будущих поколений", "Развитие территории — благополучие жителей" и "Инициатива каждого — общий успех".
Более тысячи заявок направили участники в возрасте от 18 до 24 лет. При этом самому старшему претенденту — муниципальному депутату из Нальчика — 92 года.
Премия будет вручаться в десяти номинациях и уже традиционно считается ключевым событием для всего муниципального сообщества. Ее цель — дать каждому муниципальному служащему возможность представить свои достижения и успешные проекты.
Прием заявок продлится до 21 ноября. Подать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.
В министерстве внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области уточнили, что от региона уже поступило более 650 заявок.
Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России".
