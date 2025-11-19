Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Нижегородцы могут заявиться на премию "Служение" до 21 ноября

19 ноября 2025 14:03 Общество
Нижегородцы могут заявиться на премию Служение до 21 ноября

Нижегородцы могут подать заявки на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение" (12+) до 21 ноября.

Учрежденная президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, премия присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

Количество индивидуальных и командных заявок на третью премию уже превысило 48 тысяч, что говорит о высокой вовлеченности участников и эффективной командной работе в муниципальном секторе по всей стране.

Активно продолжают поступать заявки из регионов Донбасса и Новороссии. На сегодняшний день из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подано более 800 заявок.

Самыми востребованными стали три номинации: "Великое наследие для будущих поколений", "Развитие территории — благополучие жителей" и "Инициатива каждого — общий успех".
Более тысячи заявок направили участники в возрасте от 18 до 24 лет. При этом самому старшему претенденту — муниципальному депутату из Нальчика — 92 года.

Премия будет вручаться в десяти номинациях и уже традиционно считается ключевым событием для всего муниципального сообщества. Ее цель — дать каждому муниципальному служащему возможность представить свои достижения и успешные проекты.

Прием заявок продлится до 21 ноября. Подать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

В министерстве внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области уточнили, что от региона уже поступило более 650 заявок.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России".

