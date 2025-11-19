Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Фотовыставка, посвященная истории самбо в России, открылась в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин/ фотостудия "Тейя"

В центре культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде открылась фотовыставка "Самбо – национальное достояние России" (6+), приуроченная к Всероссийскому дню самбо.

На церемонию открытия пришли спортсмены, ветераны спорта и воспитанники спортивных школ. Среди почетных гостей были заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, министр спорта региона Дмитрий Кабайло, председатель гордумы Евгений Чинцов, депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев, а также президент Федерации самбо Нижегородской области Алексей Ростовцев.

Участники мероприятия отметили, что атмосфера выставки позволяет зрителям как бы стать частью спортивной истории, проследить путь развития самбо в регионе и увидеть живые эмоции чемпионов, запечатленные на фотографиях.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что экспозиция посвящена ключевым этапам становления и развития самбо в регионе и является выражением уважения ветеранам спорта и чемпионам. Он напомнил, что за годы существования нижегородская школа самбо воспитала 30 чемпионов мира и 33 обладателя Кубка мира. По его словам, важно, чтобы подрастающее поколение знало своих героев, видело примеры для подражания и понимало, к каким вершинам можно стремиться. Министр также выразил уверенность, что подобные выставки в дальнейшем будут появляться и по другим видам спорта.

Посетители выставки могут ознакомиться с историей становления самбо в России и в Нижегородской области, узнать о людях, которые на протяжении десятилетий создавали славу отечественной школы борьбы. В экспозицию вошли уникальные сюжетные кадры и редкие портреты выдающихся нижегородских спортсменов, их тренеров, а также чемпионов Европы и мира.

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что выставка "Самбо – национальное достояние России" не только демонстрирует спортивные достижения, но и раскрывает истоки самбо, его развитие и смысловые ценности. Он выразил уверенность, что каждый посетитель сможет прочувствовать атмосферу этого вида спорта и вдохновиться его духом.

По его словам, самбо объединяет силу, ловкость и соревновательный настрой, формируя патриотизм, а знакомиться с этим наследием стоит всей семьей, вместе с детьми.

Экспозиция будет работать до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в Кстове установили мемориальные доски в честь чемпионов мира по самбо.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных