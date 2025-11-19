Нижегородским школьникам расскажут на «Уроке цифры» о нейросетях Общество

Фото: Минцифры РФ

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года в нижегородских школах пройдут дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся ознакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно – с текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделят безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока будет посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз.

Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей – случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ. Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей. Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи и к финалу становятся «умнее». В процессе прохождения тренажера нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и помогает объяснять сложное простыми словами. Такой формат делает материал понятным и наглядным для школьников разных возрастов. Урок будет полезен и взрослым, которые интересуются нейросетями или хотят разобраться, как они устроены.

«Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы вместе с этим росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы как «Урок цифры», мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления – основу цифровой безопасности каждого человека», – отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести занятие и объяснить учащимся принципы работы нейросетей и основы их безопасного применения.

«Современному школьнику важно осознавать необходимость постоянного совершенствования собственных компетенций, включая понимание технологий искусственного интеллекта. Ведь именно эти знания станут ключом к успешной адаптации в стремительно меняющемся мире. Следующий «Урок цифры» будет посвящен основам устройства нейронных сетей и вопросам их безопасности. Уверены, что данный навык станет одним из факторов конкурентоспособности и успешности будущих профессионалов», – подчеркнула директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Задания делятся на три уровня сложности – для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен в формате онлайн на платформе «Урока цифры», а для очного проведения подготовлены методические материалы. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.