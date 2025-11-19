Сервис "Решение вопросов инвесторов" стал доступен на сайтах администраций муниципалитетов Нижегородской области Экономика

Сервис «Решение вопросов инвесторов», размещенный на инвестиционном портале Нижегородской области, стал доступен на сайтах администраций 51 муниципалитета региона (в разделах «Инвестиционная политика»).

Данный сервис позволяет оперативно сообщать о возникающих сложностях при реализации проектов и получать необходимую консультационную поддержку по актуальным вопросам ведения инвестиционной деятельности как крупным инвесторам, так и представителям малого и среднего бизнеса.

Чаще всего предприниматели оставляют обращения, связанные с подбором мер государственной поддержки и земельного участка для реализации проекта.

«Корпорация развития ведет активную работу по цифровизации взаимодействия с инвесторами, и появление сервиса на сайтах муниципальных администраций делает его еще доступнее для предпринимателей региона. Наши специалисты оперативно отрабатывают поступающие обращения и помогают бизнесу по различным направлениям», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что на инвестиционном портале Нижегородской области предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о регионе и муниципалитетах, в частности, о доступной инфраструктуре, а также узнать об актуальных инвестиционных предложениях.

Чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные и консультационные меры господдержки, узнать о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале размещен калькулятор мер поддержки. Ведется инвестиционная карта, на которой в настоящее время доступно около 470 территорий для инвестирования. Для адаптации к функционалу инвесткарты в этом же разделе размещено видеоруководство к сервису.

Также у инвестора всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии поддержки: 0052, через чат-бот, встроенный в инвестпортал, или по номерам, указанным на портале, в разделе «Контакты».