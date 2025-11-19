Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Спорт

Евгений Люлин: "Второе место – не наш вариант. Будем бороться за лидерство!"

19 ноября 2025 16:26 Спорт
Евгений Люлин: Второе место – не наш вариант. Будем бороться за лидерство!

Фото: пресс-служба ЗСНО

На заседании правления футбольного клуба «Химик» подвели итоги прошедшего сезона, который был признан лучшим в истории команды, несмотря на итоговое второе место. На эту тему председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин опубликовал развернутый комментарий в своем канале в MAX.

«На заседании правления футбольного клуба «Химик» обсудили итоги сезона. Общий вывод: 2 место – не наше. Будем бороться за лидерство!» – обозначил позицию клуба в своем МАХ-канале Евгений Люлин.

«Считаю, прошедший сезон был лучшим. Игра – атакующей и зрелищной. Команда буквально влюбила в себя болельщиков, которые пошли на футбол целыми семьями. Посещаемость матчей выросла на 40%! Мы уверенно шли к первому месту в группе и уступили всего одно очко пермскому «Амкару», – отметил спикер регионального парламента.

«Даже наши соперники говорят, что «Химик» в этом году играл лучше, чем в лиге «серебро». Судите сами. Лучший бомбардир сезона – Илья Юрченко – у нас! На свой счет он записал двадцать голов! Наш игрок Даниил Плотников получил вызов в сборную. Мы дали шанс двум 15-летним талантам и не ошиблись. Семен Кудряшов и Денис Рогов быстро прогрессируют. Команда выдала 13 беспроигрышных матчей подряд! Такого не было никогда», – заявил председатель Законодательного Собрания.

«Разбирались, почему споткнулись на финише сезона. Пришли к выводу, что виной всему психология. Успокоились и расслабились, решив, что преимущество в шесть очков гарантирует победу. Ведь смогли собраться в последнем туре и сыграли как надо. Однако «Амкар» оказался удачливее», – отметил Евгений Люлин.

«Тем и хорош футбол, что результат не гарантирован никому. В следующем году проведем работу над ошибками и добьемся поставленной цели», – резюмировал Евгений Люлин.

Теги:
Законодательное собрание ФК "Химик" Футбол
