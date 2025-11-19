Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Экономика

Еще 94 млн рублей получат нижегородские компании по шести программам Фонда содействия инновациям

19 ноября 2025 16:27 Экономика
Еще 94 млн рублей получат нижегородские компании по шести программам Фонда содействия инновациям

Фото: Технопарк "Анкудиновка"

Еще 28 региональным инновационным проектам* одобрено федеральное финансирование на 94 млн рублей в виде грантов по шести программам Фонда содействия инновациям (ФСИ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программы Фонда содействия инновациям дают нижегородским компаниям возможность получать поддержку на всех стадиях развития — от появления идеи до вывода технологического продукта на рынок.

«Для стартапов и начинающих команд действуют конкурсы «Старт-1» и «Старт-Медизделия-1». Предприятия, которые уже имеют научно-технический задел, могут развивать проекты в рамках конкурсов «Старт-Пром-1» и «Старт-2». Для более сложных технологических решений предусмотрен конкурс «Развитие-НТИ», ориентированный на разработки в сфере беспилотных авиационных систем. Важным направлением также остаётся поддержка молодых инноваторов — конкурс «Умник», который помогает формировать кадровый потенциал технологического развития. В целом по этим программам нижегородцы получат грантовую поддержку на общую сумму 94 миллиона рублей», — отметил Максим Черкасов.

По конкурсу «Старт-1» было поддержано четыре проекта на сумму 20 млн рублей, по программе «Старт-Медизделия-1» — один проект на 5 млн рублей. В рамках конкурса «Старт-Пром-1» финансирование в размере 10 млн рублей получили два проекта, по программе «Старт-2» - два проекта на сумму 20 млн рублей. По направлению «Развитие-НТИ» был поддержан один проект на 30 млн рублей. Кроме того, в конкурсе «Умник» 18 проектов нижегородских молодых инноваторов получили гранты на общую сумму 9 млн рублей.

Руководитель технопарка «Анкудиновка» — официального представителя ФСИ в Нижегородской области — Тимур Радаев сообщил, что технопарк на постоянной основе взаимодействует с нижегородскими компаниями, заинтересованными в получении грантовой поддержки для реализации инновационных разработок. С начала 2025 года 65 проектов нижегородских разработчиков получили около 131 млн рублей грантовой поддержки по различным программам Фонда содействия инновациям.

Обратиться за поддержкой в региональное представительство ФСИ можно по телефону +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Инновация Нацпроект Предприниматели
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных