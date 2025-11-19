Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 19:40Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям
19 ноября 2025 19:21На ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде направят еще 6,6 млн рублей
19 ноября 2025 18:31Автоэксперт Осипов дал советы, как зимой защитить автомобиль от крыс
19 ноября 2025 18:23Подрядчик завершил капремонт 23 км трассы Р-158 под Нижним Новгородом
19 ноября 2025 18:11Комитет ЗСНО поддержал механизм признания квартиры пустующей
19 ноября 2025 17:28Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области
19 ноября 2025 17:26600 студентов колледжей из 63 регионов России собрались на финале "Большой перемены" в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 16:42Нижегородские инженеры разработали вертикально взлетающий дрон "Дуга"
19 ноября 2025 16:30Свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке
19 ноября 2025 16:23Форум "Неделя женского здоровья" объединил медиков ПФО, занимающихся охраной материнства и детства
Общество

Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям

19 ноября 2025 19:40 Общество
Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям

Фото: Александр Воложанин

Государственная Дума РФ приняла закон, который открывает новые возможности для девятиклассников, не справившихся с государственной итоговой аттестацией. Теперь они смогут бесплатно получить профессиональное образование по специальностям рабочих и служащих, сообщает 360.ru.

Законопроект был разработан с целью поддержки школьников, которые не смогли успешно сдать ОГЭ. Многие из них сталкиваются с трудностями при поступлении в профессиональные образовательные учреждения, так как им приходится ждать пересдачи целый год, в течение которого они могли бы освоить новую профессию.

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, ежегодно тысячи детей не могут сдать экзамены даже после трёх попыток. Это приводит к тому, что они оказываются в теневой экономике, что недопустимо.

Согласно новому закону, учащиеся, не сдавшие итоговую аттестацию, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение с присвоением квалификации от первого до четвёртого разряда. Финансирование этих программ будет осуществляться за счёт региональных бюджетов.

Регионы также будут определять перечень профессий и образовательных учреждений, которые смогут предложить такие программы. Это позволит адаптировать обучение под местные потребности и обеспечить доступность профессионального образования для всех желающих.

Теги:
Образование Экзамены
