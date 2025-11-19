Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям Общество

Фото: Александр Воложанин

Государственная Дума РФ приняла закон, который открывает новые возможности для девятиклассников, не справившихся с государственной итоговой аттестацией. Теперь они смогут бесплатно получить профессиональное образование по специальностям рабочих и служащих, сообщает 360.ru.

Законопроект был разработан с целью поддержки школьников, которые не смогли успешно сдать ОГЭ. Многие из них сталкиваются с трудностями при поступлении в профессиональные образовательные учреждения, так как им приходится ждать пересдачи целый год, в течение которого они могли бы освоить новую профессию.

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, ежегодно тысячи детей не могут сдать экзамены даже после трёх попыток. Это приводит к тому, что они оказываются в теневой экономике, что недопустимо.

Согласно новому закону, учащиеся, не сдавшие итоговую аттестацию, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение с присвоением квалификации от первого до четвёртого разряда. Финансирование этих программ будет осуществляться за счёт региональных бюджетов.

Регионы также будут определять перечень профессий и образовательных учреждений, которые смогут предложить такие программы. Это позволит адаптировать обучение под местные потребности и обеспечить доступность профессионального образования для всех желающих.