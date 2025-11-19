Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Проект "Уроки с путешествием" отмечен дипломом ХII Всероссийской премии "Маршрут года – 2025"

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородский проект «Уроки с путешествием» отмечен специальным дипломом ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2025». Инициатива получила награду «За системный подход к образовательному туризму». Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Как напомнили в ведомстве, проект стартовал в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В течение 2023/2024 учебного года обучающиеся 10-х классов нижегородских школ и первых курсов учреждений среднего профессионального образования побывали в Волгограде – дети смогли изучить историю Сталинградской битвы непосредственно на местах сражений. В это же время школьники из Волгограда совершали образовательные поездки в Нижний Новгород, где знакомились с историей народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

В 2024/2025 учебном году проект продолжился взаимными визитами юных нижегородцев и волгоградцев. Второй сезон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в столице Приволжья школьников в первую очередь знакомили с подвигами горьковчан на фронте и в тылу.

Новый виток развития инициатива получила непосредственно в дни празднования юбилея Великой Победы – тогда группа нижегородских школьников и студентов спецрейсом отправилась в Брест и Минск. Дети узнали о подвигах воинов из Республики Беларусь, а также прониклись культурой братского народа.

«Интерес к нашему проекту есть уже не только на российском, но и на международном уровне. Особенно значимо, что «Уроки с путешествием» развивают, в первую очередь, молодежный туризм: поездки прививают детям любовь к нашей большой Родине, чувства глубокого патриотизма, интерес к отечественной истории», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как уточнили в министерстве, всего на участие в премии «Маршрут года – 2025» в этом году было подано 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. В финале конкурса в Перми было представлено 360 проектов. В «копилке» Нижегородской области – сразу девять наград.

В номинации «Лучшие современные цифровые технологии в туризме» гран-при получил проект цифровой портал «Диалоги с Горьким». Он реализован управлением по туризму г. Нижнего Новгорода.

В номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» 3-е место занял автобусный экскурсионный тур «Вектор скорости», разработанный центром туризма «Русские крылья» в Чкаловске.

Еще одну «бронзу» завоевал проект «С любовью к Выксе. Путеводитель» местного Парка культуры и отдыха. Он был представлен в номинации «Лучшая туристическая карта города».

Остальные пять наград получил туроператор гостеприимства Нижегородской области «Открой мир». В их числе – гран-при в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» за проект «Сплетение культур», победа в номинации «Лучшая туристическая карта региона» за проект «Интерактивная карта «Открой 52 регион», победа в номинации «Лучший маршрут молодежного туризма» за проект «МолодежНО», 2-е место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» за проект «Литературный ретропоезд: по следам писателей» и 2-е место в номинации «Лучший туристический путеводитель» за проект «ИИ-путеводитель «Открой 52 регион».

Организаторы премии отметили, что состязание было посвящено памяти основателя премии Геннадия Шаталова. Напомним, отраслевые награды присуждаются с 2014 года за достижения в области создания и развития туристских маршрутов по итогам открытого конкурса проектов.

Премия дает возможность профессионалам туристического рынка презентовать свои инициативы, познакомиться с коллегами и реализовать совместные проекты. Экспертный анализ конкурсных заявок позволяет отслеживать новые трендовые направления развития отечественных туристских маршрутов.

Напомним, развитие и продвижение различных направлений туризма ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новый нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

 

Нацпроект Туризм Уроки с путешествием
