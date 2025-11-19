Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза Экономика

Фото: Никита Духник

В 2025 году в Нижегородской области объём льготных займов, предоставляемых Фондом развития промышленности, вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на встрече с предпринимателями "Вопросы бизнеса: открытый диалог", отметив, что интерес бизнеса к льготному финансированию значительно усилился.

По словам Глеба Никитина, сейчас федеральный и региональный фонды развития промышленности реализуют 16 программ поддержки. В 2025 году в рамках этих инструментов профинансировано 28 проектов на общую сумму 14 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2024 года. Губернатор подчеркнул, что фонд предоставляет льготные займы производственным предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса.

За 2024 год Фонд развития промышленности выдал займы на сумму 6,3 млрд рублей.

Как информирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, региональный фонд развития промышленности выполняет функции "единого окна" по финансовой поддержке. Для каждого проекта выстраивается индивидуальная траектория развития, которая включает комплекс региональных и федеральных мер поддержки.

Заместитель губернатора Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в регионе действуют шесть собственных программ ФРП. Они ориентированы на реальные запросы бизнеса, а ключевой упор сделан на привлечении федеральных ресурсов. Он напомнил, что за весь период работы фонда в регион было привлечено 45,7 млрд рублей, при этом 94% этой суммы составили федеральные средства. По словам Максима Черкасова, эффективность действующей системы подтверждается текущими результатами: объём финансирования за 2025 год почти достиг трети всех льготных займов, которые фонд предоставил бизнесу за весь период своей работы.

Актуальную информацию о программах финансирования промышленных предприятий, а также о других мерах государственной поддержки промышленности и предпринимательства, включённых в навигатор Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), можно получить в консультационном центре ФРП Нижегородской области по телефону 8 (831) 217-10-44 или на сайте фонда.

Напомним, сведения обо всех доступных мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях представлены в центре "Мой бизнес". Центр работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра действует горячая линия "Мой бизнес", где предприниматели также могут получить необходимую консультацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

