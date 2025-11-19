Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 17:28Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области
19 ноября 2025 17:26600 студентов колледжей из 63 регионов России собрались на финале "Большой перемены" в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 16:42Нижегородские инженеры разработали вертикально взлетающий дрон "Дуга"
19 ноября 2025 16:30Свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке
19 ноября 2025 16:23Форум "Неделя женского здоровья" объединил медиков ПФО, занимающихся охраной материнства и детства
19 ноября 2025 16:22Нижегородским школьникам расскажут на «Уроке цифры» о нейросетях
19 ноября 2025 16:18Никитин предложил переименовать минтуризма в министерство гостеприимства
19 ноября 2025 15:51Авария на подстанции оставила Семенов без электричества
19 ноября 2025 15:26"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами
19 ноября 2025 15:20Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей
Общество

600 студентов колледжей из 63 регионов России собрались на финале "Большой перемены" в Нижнем Новгороде

19 ноября 2025 17:26 Общество
600 студентов колледжей из 63 регионов России собрались на финале Большой перемены в Нижнем Новгороде

Фото: Движение Первых

18 ноября в Нижнем Новгороде стартовал финал шестого сезона конкурса «Большая перемена» (16+) среди студентов организаций среднего профессионального образования. 600 ребят из 63 регионов России будут выполнять конкурсные задания финала, а также станут участниками просветительской программы на площадке стадиона «Совкомбанк Арена».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России.

«С этого года конкурс «Большая перемена» стал частью национального проекта «Молодёжь и дети», объединяющего всё лучшее, что создаётся в России для молодого поколения. Конкурс для студентов колледжей и техникумов – важное направление комплексных мер поддержки студентов, обучающихся рабочим профессиям. Ребята получают опыт работы в команде, проектной деятельности и поддержку профессиональных наставников. Мы видим, что ежегодно популярность проекта среди студентов колледжей растёт, как и уровень подготовки, с которым участники присоединяются к «Большой перемене», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Тематический запуск финала в формате живого вечера знакомств всех участников прошёл 18 ноября. Далее студентов колледжей и техникумов ждёт выполнение заданий, встречи с сокомандниками, а также насыщенная просветительская программа, в рамках которой эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа и креативных индустрий проведут для ребят тематические мероприятия: интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии, деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги.

«В Нижнем Новгороде собрались не просто финалисты флагманского проекта Движения Первых «Большая перемена». Это будущие мастера производственного дела, специалисты самых разных отраслей. В эти дни ребята будут выполнять конкурсные задания, встретятся с представителями различных компаний в экспозоне, а главное – смогут вместе со своей командой получить новые навыки и знания по самым востребованным профессиям сегодняшнего дня», – рассказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты. В Год защитника Отечества, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме «Памяти поколений».

«Для нас большая честь - вновь принимать финал «Большой перемены» – флагманского проекта Движения Первых. 600 самых талантливых и целеустремленных студентов колледжей и техникумов со всей страны собрались в Нижнем Новгороде. Очень символично, что главная тема этого сезона: «От мечты к свершениям». Мы всегда желаем нашей молодёжи, чтобы она не только добивалась поставленных целей, но и умела превращать свои мечты в реальность. И именно для этого участники будут решать серьёзные кейсы, посещать образовательную и полезную программы, учиться у старших. Мы верим, что финал станет не только качественным с точки зрения результатов, но и с эмоциональной стороны, что каждый молодой человек почувствует причастность к чему-то большому, найдёт единомышленников и заявит о себе на высоком уровне», – подчеркнула министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Наибольшее число финалистов в шестом сезоне конкурса среди студентов организаций СПО - из таких регионов, как Краснодарский край, Курская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Томская и Воронежская области, Москва, Кемеровская область — Кузбасс, Иркутская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область.

Среди наиболее популярных направлений конкурса, выбранных финалистами: «Твори!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», «Помни!», «Создавай будущее!», «Предпринимай!», «Будь здоров!», «Открывай новое!» и «Служи Отечеству!».

Торжественная церемония закрытия финала «Большой перемены» состоится 21 ноября. Трансляция церемонии будет доступна в официальном сообществе «Большая перемена» ВКонтакте.

Победители и призёры «Большой перемены» среди студентов колледжей и техникумов получат до 1 миллиона рублей на образование и реализацию собственных проектов. А педагоги-наставники - до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Отдельно станут известны 20 организаций СПО, которые по итогам командного трека «Большой перемены» среди образовательных организаций и результатам участников на финале в Нижнем Новгороде получат по 2 миллиона рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Движение Первых Конкурсы Ссузы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных