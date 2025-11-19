600 студентов колледжей из 63 регионов России собрались на финале "Большой перемены" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Движение Первых

18 ноября в Нижнем Новгороде стартовал финал шестого сезона конкурса «Большая перемена» (16+) среди студентов организаций среднего профессионального образования. 600 ребят из 63 регионов России будут выполнять конкурсные задания финала, а также станут участниками просветительской программы на площадке стадиона «Совкомбанк Арена».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России.

«С этого года конкурс «Большая перемена» стал частью национального проекта «Молодёжь и дети», объединяющего всё лучшее, что создаётся в России для молодого поколения. Конкурс для студентов колледжей и техникумов – важное направление комплексных мер поддержки студентов, обучающихся рабочим профессиям. Ребята получают опыт работы в команде, проектной деятельности и поддержку профессиональных наставников. Мы видим, что ежегодно популярность проекта среди студентов колледжей растёт, как и уровень подготовки, с которым участники присоединяются к «Большой перемене», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Тематический запуск финала в формате живого вечера знакомств всех участников прошёл 18 ноября. Далее студентов колледжей и техникумов ждёт выполнение заданий, встречи с сокомандниками, а также насыщенная просветительская программа, в рамках которой эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа и креативных индустрий проведут для ребят тематические мероприятия: интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии, деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги.

«В Нижнем Новгороде собрались не просто финалисты флагманского проекта Движения Первых «Большая перемена». Это будущие мастера производственного дела, специалисты самых разных отраслей. В эти дни ребята будут выполнять конкурсные задания, встретятся с представителями различных компаний в экспозоне, а главное – смогут вместе со своей командой получить новые навыки и знания по самым востребованным профессиям сегодняшнего дня», – рассказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты. В Год защитника Отечества, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме «Памяти поколений».

«Для нас большая честь - вновь принимать финал «Большой перемены» – флагманского проекта Движения Первых. 600 самых талантливых и целеустремленных студентов колледжей и техникумов со всей страны собрались в Нижнем Новгороде. Очень символично, что главная тема этого сезона: «От мечты к свершениям». Мы всегда желаем нашей молодёжи, чтобы она не только добивалась поставленных целей, но и умела превращать свои мечты в реальность. И именно для этого участники будут решать серьёзные кейсы, посещать образовательную и полезную программы, учиться у старших. Мы верим, что финал станет не только качественным с точки зрения результатов, но и с эмоциональной стороны, что каждый молодой человек почувствует причастность к чему-то большому, найдёт единомышленников и заявит о себе на высоком уровне», – подчеркнула министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Наибольшее число финалистов в шестом сезоне конкурса среди студентов организаций СПО - из таких регионов, как Краснодарский край, Курская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Томская и Воронежская области, Москва, Кемеровская область — Кузбасс, Иркутская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область.

Среди наиболее популярных направлений конкурса, выбранных финалистами: «Твори!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», «Помни!», «Создавай будущее!», «Предпринимай!», «Будь здоров!», «Открывай новое!» и «Служи Отечеству!».

Торжественная церемония закрытия финала «Большой перемены» состоится 21 ноября. Трансляция церемонии будет доступна в официальном сообществе «Большая перемена» ВКонтакте.

Победители и призёры «Большой перемены» среди студентов колледжей и техникумов получат до 1 миллиона рублей на образование и реализацию собственных проектов. А педагоги-наставники - до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Отдельно станут известны 20 организаций СПО, которые по итогам командного трека «Большой перемены» среди образовательных организаций и результатам участников на финале в Нижнем Новгороде получат по 2 миллиона рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры.