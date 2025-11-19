Турпоток в сегменте промышленного туризма в Нижегородской области вырос в 30 раз Культура и отдых

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области за последние четыре года туристический поток в сфере промышленного туризма увеличился в 30 раз. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ежегодной встрече с предпринимателями, прошедшей 19 ноября на Нижегородской ярмарке.

По итогам 2024 года объекты промышленного туризма региона посетили свыше 150 тысяч человек. Сейчас около 50 предприятий принимают экскурсионные группы, в том числе школьников и молодежь. Глеб Никитин подчеркнул, что перечень таких маршрутов и площадок постоянно расширяется, поскольку условия для развития бизнеса создаются по всей территории области.

Губернатор отметил, что индустрия гостеприимства в целом обладает значительным потенциалом роста. Регион последовательно продвигает свои туристические возможности, формирует событийную повестку и запускает новые маршруты. Объем платных услуг в сфере туризма в 2024 году увеличился на 22% по сравнению с 2023 годом, а за девять месяцев текущего года показал дополнительный рост на 33%.

За последний год число гостей региона, по словам Глеба Никитина, выросло более чем на полмиллиона человек. Средняя продолжительность пребывания туристов достигла примерно двух дней, и этот показатель продолжает расти. Глава региона привел ориентировочную оценку: если каждый гость тратит в области около 10 тысяч рублей в день, то дополнительный прирост турпотока превращается в более чем 10 млрд рублей ежегодно. Эти средства поступают в региональную экономику, где задействованы прежде всего малые и средние предприятия – гостиницы, объекты торговли и общественного питания, транспортные компании, музеи.

Во время общения с предпринимателями был поднят вопрос о кадровом дефиците в сфере гостеприимства. Директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев указал, что ресторанный бизнес остро нуждается в поварах, кондитерах, бариста, администраторах. Он также выразил заинтересованность ассоциации в скорейшей реализации инициативы по открытию в регионе филиала Института гастрономии Сибирского федерального университета.

Кроме того, Алексей Беляев предложил проработать меры по повышению престижности профессий в отрасли гостеприимства. В числе идей он назвал возможную разработку системы региональных наград для специалистов этой сферы.

Отвечая на вопрос, Глеб Никитин напомнил, что в регионе уже уделяется внимание признанию лучших представителей отрасли, в том числе через поддержку национальных премий, таких как Wheretoeat Center. По итогам нынешнего года в десятку лучших заведений премии вошли сразу шесть нижегородских ресторанов, что он назвал значимым успехом.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область активно готовит кадры для рынка гостеприимства. Поваров, технологов и других профильных специалистов выпускают 25 колледжей и техникумов, а также один региональный вуз. По его словам, филиал Института гастрономии в области обязательно появится, сейчас подбирается площадка для локализации ресурсного центра.

Глеб Никитин поручил своему заместителю Олегу Берковичу и министру туризма и промыслов региона Сергею Яковлеву ускорить работу по реализации этого проекта.

Глава региона также обратился к предпринимателям с предложением активнее рассматривать объекты культурного наследия и ценной градостроительной среды как площадки для развития современной инфраструктуры гостеприимства. Такой подход, по его словам, позволяет одновременно сохранять исторические здания и повышать туристическую привлекательность территории.

Он напомнил, что в соседнем зале Нижегородской ярмарки представлена экспозиция, включающая почти 30 объектов, доступных для инвесторов. При этом, как отметил губернатор, тематический каталог, подготовленный АНО "АСИРИС", содержит значительно больше подобных предложений. Для инвесторов предлагаются максимально льготные условия как по аренде, так и по приобретению этих зданий.

В качестве примера Глеб Никитин привел Арзамас. В городе была проведена масштабная работа по благоустройству центра, отреставрированы фасады большого количества зданий, куда теперь приглашаются инвесторы.

По его словам, именно в центральной части города, в районе Соборной площади, логично развивать современные и привлекательные объекты туристической инфраструктуры.

Развитие и продвижение различных направлений туризма в Нижегородской области осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

