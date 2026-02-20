Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Участники программы "Герои. Нижегородская область" встретились со студентами

20 февраля 2026 13:53 Общество
Участники программы Герои. Нижегородская область встретились со студентами

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В канун Дня защитника Отечества в Нижегородском институте управления Президентской академии состоялась встреча студентов с ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Герои. Нижегородская область» Владимиром Петруховым и Никитой Овчинниковым.

Такие «уроки мужества» волонтёры Победы регулярно проводят в Нижнем Новгороде и округах области при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области в рамках регионального проекта «Герои Родины».

Александр Петрухов проходил службу на СВО в мотострелковой дивизии, получил в боях тяжелое ранение и был комиссован, но продолжает работать на благо Родины - ведет активную общественную работу и участвует в патриотическом воспитании молодежи. Трудится главным специалистом по взаимодействию с воинскими частями в  Координационном центре по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей.

«Для подрастающего поколения такие встречи дают понимание, почему началась спецоперация, против кого мы сражаемся. А нам, ветеранам СВО, эти встречи тоже дают большую пользу. Ребята на них задают такие вопросы, на которые мы сами себе порой боимся ответить, а приходится. И это уже наши уроки», - поделился Владимир Петрухов.

Никита Овчинников, также доброволец спецоперации, награжденный медалью «За отвагу», рассказал о своей службе в штурмовом подразделении.

«На войне есть место и страху, и подвигу, и любви, и ненависти. Надеюсь, что у ребят останется понимание, что ситуация серьезная. Наши бойцы на СВО защищают целостность страны и идеалы русского мира. И в это время нужно стоять на страже Родины – кому-то на передовой, кому-то здесь, в тылу», -  считает Никита Овчинников.

 Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты задавали гостям вопросы о воинском братстве, поддержке от родных, важности гуманитарной помощи и планах на будущее.

«Встречи с участниками проекта «Герои. Нижегородская область» – это хорошая  возможность для наших студентов от первого лица узнать о том бесценном опыте, который бойцы получили в армии. Как действовать в команде, брать на себя ответственность – все это интересуют будущих управленцев уже сейчас. Личное общение, возможность получить «обратную связь» важна и для героев, которые искренне делятся своим опытом и открыты к прямому диалогу», - подчеркнула директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Напомним, что с начала реализации проекта «Герои Родины» волонтеры Победы провели уже более 120 встреч молодежи с участниками СВО. До конца недели такие уроки мужества пройдут в 35 школах, колледжах и вузах Нижнего Новгорода, а также около 70 образовательных учреждениях по всей области.

«Для нас большая честь — организовывать такие встречи в преддверии главного мужского праздника. Пример наших героев — не просто истории о войне. Это урок мужества, стойкости и любви к своей стране для каждого молодого человека», - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

    

"Герои. Нижегородская область" РАНХиГС СВО
