Общество

Эн+ получил "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes

20 ноября 2025 14:23 Общество

Forbes представил результаты ежегодного рейтинга лучших работодателей. Второй год подряд Эн+ присуждается высшая «платиновая» награда.
 
В рейтинг 2025 года вошли 205 компаний-работодателей, только 30 из них получили платиновый статус. Остальных в соответствии с методологией разделили по группам «золото», «серебро» и «бронза». Участников оценивали по совокупности показателей, объединенных в три группы: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Эксперты анализировали условия труда, социальные инвестиции, эффективные корпоративные практики и экологическую повестку компаний.
                                             
В 2024 г в рейтинге Forbes Эн+ также получила платиновый статус. По сравнению с прошлогодним результатом издание более высоко отметило результаты по группе метрик «Экология».
 
Эн+ является лидером среди российских независимых производителей возобновляемой энергии. С момента основания компания активно инвестирует в модернизацию своих предприятий и внедрение инновационных технологий, уделяя особое внимание вопросам устойчивого развития, повышения качества жизни в городах ответственности и социального благополучия сотрудников.

Теги:
Рейтинг Эн+
